Onde Assistir

Espanyol x Barcelona: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo por La Liga

Confira todas as informações do duelo válido pela 18ª rodada

Barcelona (ESP)
Dia 02/01/2026
17:00
Espanyol x Barcelona: onde assistir por La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Espanyol e Barcelona se enfrentam neste sábado (3), às 17h (de Brasília), no RCDE Stadium, em Cornella de Llobregat (ESP), pela 18ª rodada de La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).

Ficha do jogo

Espanyol-escudo-onde-assistir
ESP
Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
18ª rodada
La Liga
Data e Hora
sábado, 3 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
Local
RCDE Stadium, em Cornellà de Llobregat (ESP)
Árbitro
Não divulgado
Onde assistir

O Espanyol vive grande momento na temporada e chega embalado para o clássico catalão. A equipe comandada por Manolo González ocupa a quinta colocação de La Liga, com 33 pontos, e vem de cinco vitórias consecutivas na competição. Na última rodada, o time venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, fora de casa, e tenta aproveitar o fator local para se aproximar da zona de classificação à Champions League.

O Barcelona, por sua vez, lidera o Campeonato Espanhol com 46 pontos e atravessa a melhor fase da temporada. Sob o comando de Hans-Dieter Flick, o Barça soma oito vitórias seguidas em La Liga e venceu o Villarreal por 2 a 0 na rodada anterior, também fora de casa. A equipe busca manter a vantagem na ponta da tabela e ampliar a sequência positiva no primeiro dérbi catalão de 2026.

Tudo sobre o jogo entre Espanyol x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Espanyol 🆚 Barcelona
18ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: RCDE Stadium, em Cornella de Llobregat (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Espanyol (Técnico: Manolo González)
Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Lozano, Urko e Expósito; Dolan, Milla e Fernández.

🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hans-Dieter Flick)
Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Martín e Baldé; Eric, Pedri e Fermín; Raphinha, Rashford e Ferran Torres.

Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Villarreal, por La Liga (Foto: Jose JORDAN / AFP)
