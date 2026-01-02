Espanyol x Barcelona: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo por La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 18ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Espanyol e Barcelona se enfrentam neste sábado (3), às 17h (de Brasília), no RCDE Stadium, em Cornella de Llobregat (ESP), pela 18ª rodada de La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol destaca passagem de Endrick no Real Madrid: ‘Estranho’
Futebol Internacional02/01/2026
- Futebol Internacional
Lewandowski, Modric, Casemiro e mais: veja os jogadores que já podem assinar pré-contrato de graça
Futebol Internacional01/01/2026
- Futebol Internacional
PSG, Barcelona, Arsenal… Quem deve dominar o cenário europeu em 2026?
Futebol Internacional01/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Espanyol vive grande momento na temporada e chega embalado para o clássico catalão. A equipe comandada por Manolo González ocupa a quinta colocação de La Liga, com 33 pontos, e vem de cinco vitórias consecutivas na competição. Na última rodada, o time venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, fora de casa, e tenta aproveitar o fator local para se aproximar da zona de classificação à Champions League.
O Barcelona, por sua vez, lidera o Campeonato Espanhol com 46 pontos e atravessa a melhor fase da temporada. Sob o comando de Hans-Dieter Flick, o Barça soma oito vitórias seguidas em La Liga e venceu o Villarreal por 2 a 0 na rodada anterior, também fora de casa. A equipe busca manter a vantagem na ponta da tabela e ampliar a sequência positiva no primeiro dérbi catalão de 2026.
Tudo sobre o jogo entre Espanyol x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Espanyol 🆚 Barcelona
18ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: RCDE Stadium, em Cornella de Llobregat (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Espanyol (Técnico: Manolo González)
Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Lozano, Urko e Expósito; Dolan, Milla e Fernández.
🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hans-Dieter Flick)
Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Martín e Baldé; Eric, Pedri e Fermín; Raphinha, Rashford e Ferran Torres.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias