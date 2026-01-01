PSG, Barcelona, Arsenal… Quem deve dominar o cenário europeu em 2026?

O ano de 2025 foi marcado por ineditismos e rupturas da hegemonias estabelecidas nas últimas temporadas do futebol europeu. E 2026 promete ser marcado por novas emoções nas grandes ligas do Velho Continente, mas também no cenário continental.

O Lance! faz uma projeção de quem deve dominar os principais campeonatos europeus no início do próximo ano. O primeiro semestre de 2026 marcará o fim da atual temporada e precederá a disputa da Copa do Mundo.

Premier League

Com o fim do 1º turno da Premier League, Arsenal e Manchester City demonstram muito mais força em relação aos outros adversários e prometem brigar pelo título do Campeonato Inglês até o fim. As equipes de Mikel Arteta e Pep Guardiola possuem larga vantagem sobre Liverpool, Chelsea e Manchester United.

Uma das grandes surpresas no início da temporada e que promete chegar forte em 2026 é o Aston Villa. O clube de Birmingham ocupa a 3ª colocação da Premier League, tem apenas três pontos de desvantagem para o Arsenal, que ocupa a liderança, e busca retornar à Champions League.

Mas Arsenal e Manchester City não vivem boa fase apenas na Premier League, mas também estão nas semifinais da Copa da Liga Inglesa. Os dois times mais dominantes do fim de 2025 na Inglaterra podem decidir diversos títulos em 2026.

O próximo ano também promete ser importante para jogadores brasileiros, principalmente Estêvão e Gabriel Jesus. A joia do Chelsea é o principal nome da Era Ancelotti na Seleção Brasileira, é tratado como um dos nomes favoritos a ganhar o prêmio Golden Boy e pede mais oportunidades ao técnico Enzo Maresca.

Por outro lado, Gabriel Jesus se recuperou de uma longa lesão no joelho no fim de 2025, mas ainda não marcou gols desde o seu retorno. O centroavante busca disputar espaço com Viktor Gyokeres e se tornar peça importante em um ano que pode ser histórico para os Gunners no cenário doméstico e europeu.

Odegaard comemora gol do Arsenal sobre o Brighton (Foto: Adrian Dennis / AFP)

La Liga

Após um início de temporada ruim, o Barcelona inicia 2026 com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid na liderança da La Liga. Ao contrário dos culés, os merengues vivem um período conturbado por conta da relação de Xabi Alonso com o elenco.

O treinador parece viver na corda bamba devido aos recentes resultados ruins e entra em 2026 pressionado por bons resultados. Assim como Vini Jr, que não fez um bom 2025 e chegou a ser vaiado no Santiago Bernabéu no jogo contra o Sevilla, que marcou a despedida da equipe no ano.

Em ano de Copa do Mundo, o brasileiro precisará reencontrar a boa fase para recuperar o protagonismo no Real Madrid, mas também na Seleção. O atacante não possui cadeira cativa com a Amarelinha, principalmente em meio a boa fase de outros concorrentes, como Estêvão e Raphinha.

Kylian Mbappé é outro grande nome e que tem os holofotes em si após um ano individual quase perfeito. Com 18 gols na La Liga, o centroavante busca a artilharia pela segunda temporada consecutiva, mas também a sua 2ª Copa do Mundo em oito anos.

Raphinha comemora gol do Barcelona sobre o Villarreal (Foto: Jose Jordan/AFP)

Ligue 1

Ao contrário de 2025, em que brilhou no cenário nacional e europeu, o PSG iniciará 2026 fora da liderança da Ligue 1, que atualmente é ocupada pelo Lens após 16 rodadas. Ainda assim, a equipe de Luis Enrique é a grande favorita a reconquistar o Campeonato Francês, embora o desempenho do time não esteja no nível da temporada passada.

O Lens é a grande surpresa com 12 vitórias em 16 partidas disputadas, enquanto Olympique Marseille e Lille brigam por fora com cinco pontos de desvantagem para o líder da Ligue 1. Na Copa da França, os quatro principais times do país seguem vivos e lutarão por uma vaga nas oitavas de final logo em janeiro.

Além de Lens e PSG, o Lyon promete brigar no topo da classificação, principalmente após a contratação por empréstimo de Endrick. O centroavante brasileiro será um personagem à parte, uma vez que atrai muitos holofotes e ainda busca uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Barcola marcou duas vezes na vitória do PSG sobre o Lens, na Ligue 1 (Foto: Franck Fife/AFP)

Bundesliga

Assim como em 2025, o Bayern de Munique é o grande favorito na Bundesliga em 2026 após um início de temporada invicto com 13 vitórias e 2 empates. A equipe de Vincent Kompany tem nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund e tem a chance de encaminhar o título de forma antecipada se conseguir manter o grande desempenho no próximo ano.

Com 19 gols marcados, Harry Kane é o grande destaque do Bayern de Munique, e o inglês pode superar o recorde de Lewandowski, que é o maior artilheiro em uma única edição da Bundesliga com 41 gols marcados em 2020/2021.

Além de liderar a Bundesliga, o Bayern de Munique está nas quartas de final da Copa da Alemanha, torneio que não conquista desde 2019/2020. A equipe tem um desafio complicado diante do RB Leipzig em fevereiro, mas que pode determinar um domínio geral no cenário nacional.

Harry Kane celebra 100º gol com a camisa do Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Campeonato Italiano

O ano de 2026 na Itália promete muito equilíbrio e emoção por conta do desfecho da Série A em 2025. Inter de Milão, Milan, Juventus, Napoli e Roma concorrem e disputam ponto a ponto a conquista do principal torneio doméstico.

Um dos jogadores interessantes de se observar é o meia Nico Paz, do Como e da Argentina. O jovem pertence ao Real Madrid, teve um grande desempenho em 2025 e soma 12 participações em gols na atual temporada do Campeonato Italiano.

Cenário europeu

No cenário europeu, o Arsenal foi uma das grandes surpresas de 2025 após ter chegado na semifinal da Champions League passada e por liderar o atual torneio. Os Gunners buscam o inédito título da Liga dos Campeões.

Além da equipe de Mikel Arteta, a Champions League contará com os favoritos de sempre no mata-mata, como Bayern de Munique, PSG, Manchester City, Real Madrid e outros, que buscarão destronar o time de Luis Enrique.

Jogadores do Arsenal comemoram vitória sobre o Bayern, na Champions (Foto: Ben Stansall/AFP)

