imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Espanyol x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo por La Liga

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol

Espanyol x Atlético de Madrid - La Liga
imagem cameraEspanyol e Atlético de Madrid duelam pela primeira rodada de La Liga (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
18:45
Espanyol e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (17), às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela primeira rodada de La Liga. O jogo terá transmissão da Xsports e do Disney+.

Os Colchoneros fizeram mais uma temporada sem títulos de maior expressão em 2024/25 e terminaram a última jornada de liga em terceiro, com 76 pontos, 12 atrás do líder Barcelona. Diego Simeone pediu reforços, e a diretoria atendeu: nomes como Hancko, Almada, Álex Baena e Johnny foram contratados, cerca de R$ 1 bilhão foi gasto na janela, e agora, o comandante inicia a trajetória com a responsabilidade de findar o jejum de quatro anos sem taças.

Por outro lado, os donos da casa, que seguem comandados por Manolo González, querem cumprir nova temporada com menos sustos do que a mais recente. Em 2024/25, a equipe escapou do descenso na última rodada, superando o Las Palmas e rebaixando o Leganés para La Liga 2. Os gastos são díspares: somente uma contratação, a de Roberto Fernández junto ao Braga, teve custos, com pouco mais de R$ 30 milhões desembolsados pelo atleta.

Tudo sobre o jogo entre Espanyol e Atlético de Madrid, por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Espanyol x Atlético de Madrid
1ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: RCDE Stadium, na Catalunha (ESP)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️ Arbitragem: Mateo Busquets (árbitro); Gonzalo García e Adrián Díaz (auxiliares); Aleksandar Ivaylov (quarto árbitro)
📺 VAR: Jorge Figueroa e Juan Luis Pulido Santana

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Espanyol (Técnico: Manolo González)
Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Miguel Rubio e Carlos Romero; Rubén Sánchez, Pol Lozano, Edu Expósito e Antoniu Roca; Roberto Fernández e Javi Puado

Desfalque: Javi Hernández (lesionado)

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko e Matteo Ruggeri; Pablo Barrios e Johnny Cardoso; Giuliano Simeone, Álex Baena e Thiago Almada; Julián Alvarez

Dúvida: Josema Giménez (lesionado)

Diego Simeone - Atlético de Madrid
Diego Simeone conduz o Atlético de Madrid em estreia diante do Espanyol; veja acima onde assistir ao confronto (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

