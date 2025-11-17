menu hamburguer
Espanha x Turquia: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira todas as informações do duelo válido pela última rodada do Grupo E

Sevilha (ESP)
Dia 17/11/2025
16:45
Espanha x Turquia: onde assistir pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Espanha e Turquia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), pela última rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Escudo Espanha
ESP
turquia png
TUR
6ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Terça-feira, 18 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
Local
Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP)
Árbitro
Felix Zwayer (Alemanha)
Assistentes
Robert Kempter (Alemanha), Christian Dietz (Alemanha) e Sven Jablonski (Alemanha)
Var
Bastian Dankert (Alemanha) e Daniel Schlager (Alemanha)
A Espanha, atual campeã europeia, faz uma campanha de qualificação perfeita até o momento: lidera o grupo com 100% de aproveitamento (cinco vitórias), um impressionante saldo de +19 e ainda não sofreu um único gol. Apesar de vencer todos os jogos, a seleção de Luis de la Fuente não tem a vaga na Copa garantida por estar apenas três pontos a frente da Turquia.

A seleção turca também faz uma boa campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, sendo sua única derrota para a própria Espanha. Os turcos brigam pela primeira colocação do Grupo E com alguns desfalques: Eren Elmali, Isak Vural, Yunus Akgun e Ayberk Karapo, todos lesionados.

Tudo sobre o jogo entre Espanha e Turquia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Espanha 🆚 Turquia
6ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: terça-feira, 18 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Felix Zwayer (Alemanha)
🚩 Assistentes: Robert Kempter (Alemanha), Christian Dietz (Alemanha) e Sven Jablonski (Alemanha)
📺 VAR: Bastian Dankert (Alemanha) e Daniel Schlager (Alemanha)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Pau Cubarsí e Cucurella; Merino, Zubimendi e Fabián Ruiz; Oyarzabal, Ferran Torres e Baena.

Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)
Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci e Elmali; Yuksek e Kokcu; Akgun, Arda Güler e Yildiz; Yilmaz.

Jogadores da Espanha comemorando o gol marcado contra a Geórgia (Foto: Jose Jordan/AFP)
