Mateusão marca duas vezes, e Shabab Al-Ahli vence Al-Nasr na Copa da Liga dos Emirados

O centroavante Mateusão marcou duas vezes na vitória do Shabab Al-Ahli por 2 a 1 sobre o Al-Nasr, pela Copa da Liga dos Emirados, neste domingo (16). Com o triunfo no duelo de ida das quartas de final da competição, o brasileiro aproximou seu clube de uma vaga na semifinal.

Na etapa inicial, Mateusão aproveitou uma falha da defesa adversária aos 12 minutos, driblou o goleiro e abriu o placar para o Shabab Al-Ahli. O Al-Nasr empatou no minuto seguinte, mas o centroavante brasileiro aproveitou um cruzamento e finalizou de primeira para estufar as redes aos 23 minutos e colocar números finais no confronto.

- Foram dois gols muito importantes que nos dão uma vantagem mínima para a segunda partida, mas que é importante. Jogos de mata-mata são decididos nos detalhes, e hoje conquistamos uma vitória fundamental. Fico feliz por ajudar mais uma vez a equipe com gols, e espero que a gente possa dar sequência no bom trabalho para garantir essa vaga. Sabemos que temos dois compromissos importantes antes dessa partida, então é manter a concentração e pensar jogo a jogo - comentou Mateusão sobre a vitória do Shabab Al-Ahli.

O confronto de volta das quartas de final entre Shabab Al-Ahli e Al-Nasr acontecerá no dia 29 de novembro. Antes disso, a equipe do brasileiro enfrenta o Khorfakkan, pela Liga nacional, e o Al-Gharafa, pela Liga dos Campeões da Ásia, nos dias 20 e 24, respectivamente.

