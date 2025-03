Equador x Venezuela: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equador e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 18h (horário de Brasília) no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O confronto é válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada).

A seleção equatoriana ocupa a terceira colocação na tabela, somando 19 pontos com seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. Sob o comando do argentino Sebastián Beccacece, a equipe vem embalada por duas vitórias na última Data Fifa: um expressivo 4 a 0 sobre a Bolívia e um triunfo por 1 a 0 contra a Colômbia.

Já a Venezuela, comandada por Fernando Batista, está na oitava posição, com 12 pontos conquistados em duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. Nos últimos compromissos, a equipe empatou em 1 a 1 com o Brasil e sofreu uma derrota por 4 a 2 para o Chile.

Confira as informações do jogo entre Equador e Venezuela e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

EQUADOR X VENEZUELA

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: sexta-feira, 21 de março de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU);

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Equador (Técnico: Sebastian Beccacece): Hernán Galíndez; Joel Ordonez, William Pacho, Félix Torres e Pervis Estupinán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite e Kendry Páez; Enner Valencia.

Venezuela (Técnico: Fernando Batista): Rafael Romo; Christian Makoun, Josua Mejías, Nahuel Ferraresi e Miguel Navarro; José Martínez e Tomás Rincón; Savarino, Telasco Segovia e Soteldo; Salomón Rondón.