Os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 começam nesta quinta-feira (20), com o confronto entre Brasil e Colômbia. Nos próximos dias, Paraguai e Uruguai também entram em campo e o Fluminense será representado por três jogadores.

O principal nome tricolor na Data Fifa é o de Jhon Arias. Destaque do Fluminense desde 2022, quando fez sua estreia pela seleção, o colombiano foi novamente convocado por Néstor Lorenzo. Titular absoluto no vice-campeonato da Copa América, o meia enfrentará primeiro o Brasil - de seu ex-companheiro André, atualmente no Woflsburg -, e depois o Paraguai, de Rubén Lezcano, na próxima terça-feira (25).

Por sua vez, Lezcano defenderá a seleção principal paraguaia pela primeira vez. Em 2023, foi campeão do pré-Olímpico da Venezuela com a equipe sub-23 e classificou a equipe para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Contratado pelo Fluminense junto ao Libertad em 2025, ainda não estreou com a Armadura Tricolor, mas enfrentará Arias no segundo jogo dessa Data Fifa.

O atacante Joaquín Lavega foi convocado por Marcelo Bielsa para defender o Uruguai nos duelos contra Argentina, na sexta-feira (21), às 21h30 (Brasília), e Bolívia, que será na próxima terça-feira (25). Esta é a segunda convocação do jogador para a seleção principal e, na sub-20, foi o capitão na disputa do Sul-Americano da categoria.