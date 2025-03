Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, surpreendeu na lista de convocados para a Data Fifa de março. O comandante chamou 38 jogadores para os jogos diante de Argentina e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A lista voltou a espantar os torcedores, mas costuma ser uma metodologia adotada pelo treinador. Com todos à disposição, ao se apresentarem em Montevidéu, os futebolistas entenderão qual será o papel de cada um durante os dias de treinos e jogos continentais.

Dos 38 jogadores, 11 atuam no futebol brasileiro, distribuídos em sete clubes. Flamengo e Palmeiras serão representados por três cada: o Rubro-Negro liberou Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz e Giorgian de Arrascaeta, enquanto o Verdão cedeu Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres. Sergio Rochet (Internacional), Pumita Rodríguez (Vasco), Cristian Olivera (Grêmio), Joaquín Lavega (Fluminense) e Lucho Rodríguez (Bahia) fecham os nomes.

👀 Veja a convocação completa do Uruguai de Bielsa:

🧤 Goleiros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Franco Israel e Kevin Martínez;

🛡️ Defensores: Guillermo Varela, Nahitán Nández, Pumita Rodríguez, Lucas Agazzi, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Paolo Calione, Josema Giménez, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Patricio Pacífico, Marcelo Saracchi e Joaquín Piquerez;

🧠 Meio-campistas: Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Fede Valverde, Erico Cuello, Nicolás Fonseca, Germán Barbas, Nicolás de la Cruz e Giorgian de Arrascaeta;

🎯 Atacantes: Maximiliano Araújo, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Pablo Suárez, Brian Rodríguez, Cristian Olivera, Joaquín Lavega, Luciano Rodríguez, Agustín Álvarez Martínez, Rodrigo Aguirre, Darwin Núñez e Federico Viñas.

No dia 21 de março, o Uruguai abre a dupla de jogos recebendo a Argentina no Centenário de Montevidéu, às 20h30 (de Brasília). Três dias depois, a equipe viaja até a província de Pedro Domingo Murillo para enfrentar a Bolívia no Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude - segundo estádio mais alto do mundo - às 17h.

A Celeste ocupa, atualmente, a segunda colocação das Eliminatórias, com 20 pontos em 12 jogos, e encara o confronto com os atuais campeões do mundo como um confronto direto, já que o time de Lionel Scaloni, que não contará com Messi, lidera a tabela com cinco pontos a mais. Porém, o pelotão que vem logo atrás é forte: a distância para o Paraguai, sexto colocado, é de apenas três pontos. Caso percam no primeiro compromisso, podem ver o Brasil fazer a ultrapassagem em caso de vitória sobre a Colômbia.