No duelo dos prodígios do tênis, melhor para o brasileiro João Fonseca, 149º colocado no ranking, sobre o espanhol Martín Landaluce, 158º, nesta quinta-feira (14). O carioca venceu na raça para se garantir na semifinal do challenger 75 de Lyon, na França.

O carioca marcou 2 sets a 1 com parciais de 6/2, 3/6, 7/6 (11/9), após 2h30m de duelo na quadra central. Fonseca e Landaluce estão entre os principais nomes da nova geração. Ambos foram campeões do US Open juvenil: o brasileiro, ano passado; e o espanhol, em 2022; Eles disputam ponto a ponto a última vaga no NextGen Finals, em Jeddah, na Arábia Saudita.

João Fonseca, tenista brasileiro (Foto: Green Filmes/CBT)

O brasileiro começou com tudo, abriu 5/1 e fechou o primeiro set com 6/2, sacando muito bem. O jogo foi interrompido no final do segundo game após o brasileiro provocar um problema na rede com uma "bomba" no saque. O suporte se deslocou e deu um pouco de dor de cabeça para a organização.

No segundo set, o brasileiro começou melhor, mas viu Landaluce crescer, quebrar o saque do adversário e fechar em 6/3. Fonseca teve chances para ter vantagem no set decisivo. O jogo seguiu até o 4/3, quando o brasileiro escorregou no 0/30 e caiu em quadra. Ele conseguiu se recuperar, fez 5/4 e pediu atendimento médico, colocando uma proteção embaixo do joelho direito. A movimentação parecia não ter se comprometido.

O duelo foi ao tie-break, Landaluce abriu 4/2, mas cometeu dupla-falta. Fonseca virou para 6/4, perdeu um dos match-points com erro bobo, teve mais duas chances salvas pelo espanhol e salvou um match-point com coragem, finalizando com smash. No 9/9, fugiu para a direita, aplicou winner e finalizou o jogo, vibrando muito, apontando para o técnico e batendo no peito, mostrando que o jogo foi na raça.

Fonseca encara nesta sexta-feira (15) o terceiro francês esta semana no torneio, por vaga em inédita final no piso duro e coberto na carreira. Calvin Hemery, o adversário, é o 237º colocado no ranking.