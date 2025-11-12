Thiago Almada relembra passagem pelo Botafogo: 'Desfrutei bastante'

Em alta na carreia vestindo a camisa do Atlético de Madrid, da Espanha, o meia Thiago Almada não esquece dos poucos meses de brilho que teve no Botafogo, onde foi decisivo para as conquistas do Brasileirão e da Libertadores. O argentino recorda com carinho da passagem pelo clube alvinegro.

— Foi muito bom, desfrutei bastante, foi um grande desafio para mim. Quando me ligaram e disseram que eu tinha oportunidade de ir para o Botafogo, prometeram que iriam lutar por tudo: Libertadores, Brasileirão, e foi assim mesmo. Quando cheguei encontrei um grupo muito unido, muito bom e muito vencedor e, bem, é por isso que as coisas saíram como saíram — disse Almada, em entrevista à "DSports".

Thiago Almada chegou ao Botafogo após início de carreira como destaque do Vélez, da Argentina, e depois ótimas aparições na Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, com a camisa do Atlanta United. No Brasil, o jogador marcou três gols e deu duas assistências em 26 jogos, números que não traduzem seu período pelo Glorioso

Com as camisas 18 e 23, Almada foi um dos líderes do Botafogo comandado por Artur Jorge. O meia, caindo mais pelo lado esquerdo, construía muitas jogadas, vencia no talento individual e carregava no potente pé direito o diferencial técnico da equipe.

Passagem curta de Almada pelo Botafogo

O torcedor do Botafogo curtiu Thiago Almada por cerca de seis meses. O jogador se transferiu por empréstimo ao Lyon, da França, me janeiro deste ano, e depois foi vendido ao Atlético de Madrid. Ficou o carinho por um atleta com identificação e que contará com o apoio dos alvinegros em sua jornada na Europa.

