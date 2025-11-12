Kroos sai em defesa de jovem do Real Madrid: 'É diferente'

Toni Kroos voltou a falar sobre Arda Güler, jovem destaque do Real Madrid, e elogiou o crescimento do meia turco nesta temporada. Em entrevista ao portal Sport1, durante um evento da Icon League. O ex-meia alemão afirmou que acompanha de perto a evolução do turco e acredita que ele pode se tornar um nome importante na história do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kroos destacou a alegria em ver Güler conquistando mais espaço sob o comando de Carlo Ancelotti. Segundo ele, o jovem de 20 anos "merece os minutos que tem recebido" e demonstra maturidade para se firmar no elenco principal.

continua após a publicidade

— Me alegra que esteja tendo muitos mais minutos este ano pela primeira vez, porque ele merece por sua qualidade futebolística e é um garoto com quem podemos contar de cara ao futuro — afirmou o alemão.

Arda Güler comemora golaço marcado em Real Madrid x Celta de Vigo pela 34ª rodada de La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

"Arda é um jogador diferente a mim"

Questionado sobre a possibilidade de Güler ser o seu sucessor no meio-campo merengue, Kroos afastou qualquer tipo de comparação e explicou as diferenças entre seus estilos.

continua após a publicidade

— Arda também é um jogador diferente a mim. Sua melhor posição é muito mais ofensiva que a minha, por isso não se trata em absoluto de um sucessor. Mas, em geral, fico contente porque ele é um bom garoto. Joguei com ele. Tem um toque muito delicado, que já utilizou com muita eficácia no Real Madrid nesta temporada — disse o campeão mundial em 2014. O alemão, também, destacou o perfil disciplinado e a vontade de aprender do turco, elogiando sua postura dentro e fora de campo.

— Por isso espero que siga tendo minutos regulares, porque é a única maneira de melhorar. Tenho certeza de que poderá marcar uma época no Real Madrid durante muitos anos — completou o ex-jogador.

Arda Güler em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial