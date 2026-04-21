Elche x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 33ª rodada
Elche e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 14h (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP), pela 33ª rodada de LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).
Ficha do jogo
O Elche chega para o confronto em uma situação delicada, mas com esperanças. A equipe comandada por Eder Sarabia ocupa a 18ª posição, com 32 pontos, e luta desesperadamente contra o rebaixamento. Apesar de estar no Z-3, o time ganhou um respiro na última rodada após uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Valencia, e aposta no fator casa e em uma postura defensiva para tentar surpreender.
O Atlético de Madrid, por sua vez, vive um misto de emoções. O time do técnico Diego Simeone é o 4º colocado em LaLiga, com 57 pontos, e tenta juntar os cacos após perder a final da Copa do Rei nos pênaltis para a Real Sociedad no último fim de semana. Por outro lado, a equipe colchonera chega com o moral elevado na temporada após eliminar o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. O treinador deve mandar força máxima a campo antes do duelo da semifinal europeia contra o Arsenal.
Tudo sobre o jogo entre Elche x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Elche 🆚 Atlético de Madrid
33ª rodada – LaLiga
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 14h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ Elche (Técnico: Eder Sarabia)
Matias Dituro; Affengruber, Chust (Sangaré), Bigas (Leo Petrot) e Tete Morente; Diangana (Gonzalo Villar), Aguado (Martim Neto), Febas e German Valera; Rafa Mir e Álvaro Rodríguez (André Silva).
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Juan Musso; Molina, Le Normand, Lenglet (Pubill) e Ruggeri; Marcos Llorente, Barrios (Baena), Giuliano Simeone e Lookman; Griezmann e Julián Álvarez.
