Onde Assistir

Elche x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo válido pela 33ª rodada

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
21:36
Elche x Atlético de Madrid - La Liga (Arte: Lance!)
Elche x Atlético de Madrid - La Liga (Arte: Lance!)
Elche e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 14h (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP), pela 33ª rodada de LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

ELC
ATM
33ª rodada
La Liga
Data e Hora
quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 14h (de Brasília).
Local
Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP).
Árbitro
Onde assistir

O Elche chega para o confronto em uma situação delicada, mas com esperanças. A equipe comandada por Eder Sarabia ocupa a 18ª posição, com 32 pontos, e luta desesperadamente contra o rebaixamento. Apesar de estar no Z-3, o time ganhou um respiro na última rodada após uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Valencia, e aposta no fator casa e em uma postura defensiva para tentar surpreender.

O Atlético de Madrid, por sua vez, vive um misto de emoções. O time do técnico Diego Simeone é o 4º colocado em LaLiga, com 57 pontos, e tenta juntar os cacos após perder a final da Copa do Rei nos pênaltis para a Real Sociedad no último fim de semana. Por outro lado, a equipe colchonera chega com o moral elevado na temporada após eliminar o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. O treinador deve mandar força máxima a campo antes do duelo da semifinal europeia contra o Arsenal.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Elche (Técnico: Eder Sarabia)
Matias Dituro; Affengruber, Chust (Sangaré), Bigas (Leo Petrot) e Tete Morente; Diangana (Gonzalo Villar), Aguado (Martim Neto), Febas e German Valera; Rafa Mir e Álvaro Rodríguez (André Silva).

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Juan Musso; Molina, Le Normand, Lenglet (Pubill) e Ruggeri; Marcos Llorente, Barrios (Baena), Giuliano Simeone e Lookman; Griezmann e Julián Álvarez.

Elche x Atlético de Madrid - La Liga (Arte: Lance!)

