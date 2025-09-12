Pela 20ª rodada da NWSL, a liga de futebol feminino norte-americana, o San Diego Wave recebe o NY/NJ Gotham no estádio Snapdragon, em San Diego, com a promessa de jogadoras da Seleção em campo, como Dudinha e Gabi Portilho. A bola rola nesta sexta-feira (12), às 23h (de Brasília), com transmissão do canal Goat (Youtube), X Sports (TV aberta) e na NWSL+ (streaming da competição).

O Wave está em terceiro lugar na liga, com 30 pontos, e vem de uma sequência de três jogos sem vitória, tendo sido derrotado pelo Houston Dash na última rodada. O Gotham, por sua vez, está em sexto, com 27, e embalado por duas vitórias, sobre o Orlando Pride, de Marta, e Angel City. Portanto, uma vitória coloca as nova-iorquinas na frente das adversárias na briga pela classificação para o mata-mata.

Dudinha, da Seleção, em treino do San Diego Wave, da NWSL (Foto: Reprodução/Instagram)

Dudinha, Portilho, Geyse e Dudinha em campo na NWSL

Pelo time da casa, a meia Dudinha, de 20 anos, é a representante do Brasil. Contratada do São Paulo em junho deste ano depois de se destacar no Brasileirão e pela Seleção na Copa América, pela velocidade, dribles e boa finalização, a jogadora ainda não desencantou no Wave, mas vem conquistando seu espaço no time. Soma 51 minutos em campo nos três dos últimos quatro jogos, segundo o Sofascore.

Do lado do Gotham, há as atacantes Gabi Portilho (30) e Geyse (26) e a lateral-direita Bruninha (23). Todas foram titulares na vitória por 3 a 1 sobre o Angel City, na última rodada, com direito a gol de Portilho e assistência de Geyse. No entanto, apenas Portilho disputou a Copa América, enquanto as demais estiveram presentes em convocações anteriores.

A defensora é quem está há mais tempo atuando na liga norte-americana, defendendo a camisa do Gotham desde 2022, quando deixou o Santos. No ano seguinte, Bruninha conquistou o título nacional e, no seguinte, a Concacaf Champions Cup. Nesta temporada, soma 877 minutos em 16 jogos, com uma assistência.

Em 2025, Gabi Portilho, ídola do Corinthians, juntou-se ao time. Assim como Dudinha, joga pelos lados do campo, preferencialmente o direito, e chama atenção pela visão de jogo e precisão dos passes. Nessa temporada, marcou dois gols e deu três assistências, sendo a vice-líder do time neste quesito.

Quem também está nessa lista de "garçonetes" é Geyse, com dois passes decisivos. Em 2025, após relatos de insatisfação no Manchester United, a jogadora foi emprestada ao Gotham até o final do ano. Atacante de velocidade e boa finalização, veste a camisa 10 do time de Nova York/Nova Jersey.

