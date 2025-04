‘Dia D’: saiba onde assistir aos jogos da Champions hoje

Nesta quarta-feira (16), acontecem as últimas partidas dos confrontos das quartas de final da Champions League. Apesar dos placares parecerem ter dado classificações encaminhadas para Inter de Milão e Arsenal, que venceram na partida de ida, os duelos ainda permanecem abertos, prometendo muitas emoções para o fechamento da fase.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O confronto entre Real Madrid e Arsenal terá transmissão ao vivo da Max (streaming), enquanto Inter de Milão e Bayern de Munique será exibido na TNT (canal fechado) e Max.

Real Madrid busca recuperação contra o Arsenal

No jogo mais badalado do dia - e talvez da fase - o Real Madrid enfrenta o Arsenal em sua casa. Com históricos de viradas em anos recentes na competição, o Real Madrid vai ao jogo buscando a remontada contra o clube inglês e tentando fazer valer a mística das "noites mágicas de Champions no Bernabéu". O time madrilenho perdeu por 3 a 0 no confronto de ida e vai com tudo para o duelo buscando se manter vivo na competição.

➡️ Com golaços, Arsenal vence Real Madrid e abre vantagem na Champions League

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O Arsenal, no entanto, tem toda a vantagem no confronto, e pode até perder por 2 gols de diferenças que continuará passando de fase. A equipe de Londres vive bom momento na temporada e não perde desde fevereiro. O clube, além de contar com o placar agregado, também conta com a boa fase para a classificação na Champions.

O confronto será às 16h (de Brasília) e terá transmissão exclusiva ao vivo da Max (streaming).

Inter de Milão venceu Bayern e decide classificação em casa

No segundo confronto do dia, a Inter de Milão vai a campo buscando selar a classificação. O clube italiano venceu o Bayern de Munique na Alemanha, e vai decidir o confronto jogando em seus domínios. O clube vive bom momento na temporada e além da vantagem na Champions, também é líder isolado no campeonato italiano. O time sonha com a conquista da tríplice coroa, pois também está na final da Copa da Itália.

➡️Inter surpreende e vence o Bayern fora de casa na Champions

Jogadores da Inter comemoram gol contra o Bayern (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

O Bayern de Munique, por outro lado, vem de jogo difícil na Bundesliga e apenas empatou contra o rival Borussia Dortmund. Entretanto, o clube é líder isolado do campeonato alemão e busca missão complicada para continuar vivo na Champions League. A equipe perdeu em casa no duelo de ida, e jogando fora, terá que vencer por dois gols de diferença para garantir classificação na Champions.

O confronto será às 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da TNT (canal fechado) e da Max (streaming).

Duelos já decididos

Na terça-feira (15), Barcelona e PSG se classificaram para a próxima fase, após vencerem no placar agregado o Borussia Dortmund e o Aston Villa, respectivamente. Ambas as equipes perderam nos confrontos de volta, porém, passaram para a semifinal.