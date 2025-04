Jude Bellingham acredita na 'remontada' do Real Madrid contra o Arsenal em confronto válido pelas quartas de final da Champions League. Em coletiva de imprensa, o astro inglês mostrou confiança em reverter o placar de 3 a 0 sofrido na Inglaterra, e revelou como está o clima no vestiário nas vésperas do duelo decisivo para o time na temporada.

― Remontada (risos). Sinceramente, devo ter ouvido essa palavra um milhão de vezes na última semana, assim como vi um milhão de vídeos entre redes sociais e vocês, jornalistas. Tudo isso nos motiva muito. É uma noite feita sob medida para o Real Madrid, que pode entrar para a história.

Na última temporada, o Real Madrid virou o confronto das semifinais da Champions contra o Bayern de Munique em casa com dois gols nos últimos minutos da partida. Após empatar o jogo de ida por 2 a 2, o Real perdia o jogo no Santiago Bernabéu por 1 a 0. Com dois gols do herói da partida Joselu, a equipe merengue protagonizou mais uma remontada em sua história.

Nesta temporada, contudo, Bellingham acredita que o Real Madrid deve mudar a atitude em campo para chegar às semifinais da Champions.

― Temos que ter mais compromisso, entender o que o jogo exige, ser mais precisos com a bola, nas transições… não é só um aspecto, tem muita coisa pra melhorar. Em Londres, não mostramos nossa melhor versão, vimos esse jogo muitas vezes e sabemos que podemos fazer muito melhor. É isso que queremos mostrar amanhã. Uma coisa é perder, outra é não aprender. Precisamos aprender para o jogo da volta.

O jogo da ida

Jogadores do Arsenal comemoram gol contra o Real Madrid, em jogo válido pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Na última terça-feira (8), o Real Madrid perdeu para o Arsenal por 3 a 0 no Emirates Stadium, em Londres (ING). Declan Rice foi o protagonista da partida com dois golaços de falta no segundo tempo, e Mikel Merino deu números finais ao duelo com mais um belo gol. Assim como o resto do time, Jude Bellingham não teve grande destaque no jogo.