Inter surpreende e vence o Bayern fora de casa na Champions

A Inter de Milão venceu o Bayern de Munique fora de casa por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Em um jogo equilibrado, o Bayern controlou por mais tempo as ações da partida, mas sofreu com a letalidade de Lautaro Martínez, que chegou ao seu sexto gol nesta edição da Champions, e com contra-ataques mortais. O time italiano teve como destaque sua defesa sólida, que conseguiu frear o ataque do Bayern.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O jogo começou frenético com chances de ambas as partes. Logo aos 6 minutos, Michael Olise levou perigo ao gol da Inter, com uma finalização desviada para fora. Aos 25, mais uma boa jogada de Olise, que deixou Harry Kane na cara do gol. O camisa 9, que não costuma perder esse tipo de oportunidade, chutou a bola na trave do goleiro Sommer.

Com as chances desperdiçadas pelo Bayern, a Inter cresceu na partida. Aos 30 minutos, o lateral brasileiro Carlos Augusto recebeu a bola dentro da área e chutou na rede pelo lado de fora. Aos 37, a Inter abriu o placar com Lautaro Martínez. Em jogada pela esquerda, Marcus Thuram ajeitou na medida para Lautaro finalizar com categoria no ângulo esquerdo do goleiro Urbig.

Segundo tempo

Na etapa final, o Bayern tomou o controle das ações. Com mais posse de bola e chances criadas, os bávaros viram Harry Kane ter mais uma boa oportunidade aos 79 minutos, com um chute perigoso para fora. Aos 84, Thomas Müller, que entrou no segundo tempo e anunciou sua saída do Bayern ao final da temporada recentemente, fez o gol completando cruzamento da esquerda de Laimer após boa jogada de Kimmich.

Mesmo com mais posse de bola, a Inter conseguiu achar o empate aos 87 minutos em um contra-ataque. Carlos Augusto recebeu lançamento em profundidade de Barella e achou Frattesi, que também entrou no segundo tempo, para sacramentar a vitória no jogo de ida das quartas de final da Champions league.

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE 0 X 1 INTER DE MILÃO

JOGO DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

⚽ Gols: Lautaro Martínez (37'), Müller (85') e Frattesi (88')

🟨 Cartões amarelos: Kim Min-Jae (28'), Lautaro Martínez (52'), Mkhitaryan (69')

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Stanisic, Dier, Kim Min-Jae (Boey 74'), Laimer, Raphaël Guerrero (Gnabry 74'); Kimmich, Goretzka, Olise, Sané (Müller 74'); Harry Kane

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian (Bisseck 78'), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Frattesi 73') e Carlos Augusto; Lautaro Martinez e Thuram