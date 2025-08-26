Dia 1 das finais da Diamond League: destaques, atletas, onde assistir e horários
Quarta-feira define os seis primeiros campeões da Diamond League; veja agenda
A Diamond League realiza, nesta quarta-feira (27) e quinta-feira, as finais da competição, em Zurique, na Suíça. Neste primeiro dia, serão defidos os campeões de seis das 32 disciplinas disputadas. Como destaques, os recordistas mundiais Mondo Duplantis e Yaroslava Mahuchikh participam. O Lance! traz a programção completa do primeiro dia.
➡️ Lauter no Lance!: O melhor do atletismo, em dois dias insanos, numa prévia de Tóquio!
As finais da Diamond League antecendem o Mundial de Tóquio, que acontece no próximo mês. O vencedor em cada uma das disciplinas já ganha um convite para o Mundial de Atletismo de 2025.
Já confirmado no Mundial, Duplantis busca seu quinto título consecutivo na Diamond League. Não só isso, como também pode quebrar, mais uma vez, o recorde mundial do salto com vara.
No Brasil, o Sportv e a Xsports transmitem as finais da Diamond League.
Atletas participantes do dia 1 das finais da Diamond League
Salto com vara feminino
- Lea Bachmann (SUI)
- Roberta Bruni (ITA)
- Emily Grove (EUA)
- Katie Lua (EUA)
- Sandi Morris (EUA)
- Angelica Moser (SUI)
- Tina Šutej (SLO)
Arremesso de peso masculino
- Rajindra Campbell (JAM)
- Leonardo Fabbri (ITA)
- Joe Kovacs (EUA)
- Payton Otterdahl (EUA)
- Adrian Piperi (EUA)
- Tom Walsh (NZL)
- Stefan Wieland (SUI)
Arremesso de peso feminino
- Maggie Ewen (EUA)
- Chase Jackson (EUA)
- Miryam Mazenauer (SUI)
- Sarah Mitton (CAN)
- Fanny Roos (SWE)
- Jaida Ross (EUA)
- Jessica Sinais (NED)
Salto em altura feminino
- Christina Hönsel (ALE)
- Morgan Lago (GBR)
- Yuliia Levchenko (UKR)
- Yaroslava Mahuchikh (UKR)
- Nicola Olyslagers (AUS)
- Eleanor Patterson (AUS)
Salto com vara masculino
- Armand Duplantis (SWE)
- Emmanouil Karalis (GRE)
- Sam de Kendrick (EUA)
- Renaud Lavillenie (FRA)
- Kurtis Marechal (AUS)
- Menno Vloon (NED)
Salto em distância masculino
- Liam Adcock (GBR)
- Simon Ehammer (SUI)
- Mattia Furlani (ITA)
- Carey Mcleod (JAM)
- Wayne Pinnock (JAM)
- Miltiadis Tentoglou (GRE)
Tudo sobre as finais da Diamond League: horários, disciplinas e onde assistir
- 09:30: Salto com vara feminino; Xsports e Sportv
- 12:05: Arremesso de peso masculino; Xsports e Sportv
- 12:05: Arremesso de peso feminino; Xsports e Sportv
- 12:15: Salto em altura feminino; Xsports e Sportv
- 12:43: Salto com vara masculino; Xsports e Sportv
- 13:35: Salto em distância masculino; Xsports e Sportv
