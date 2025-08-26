menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Dia 1 das finais da Diamond League: destaques, atletas, onde assistir e horários

Quarta-feira define os seis primeiros campeões da Diamond League; veja agenda

O sueco Armand Duplantis bate, mais uma vez, o recorde mundial do salto com vara (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)
imagem cameraO sueco Armand Duplantis bate, mais uma vez, o recorde mundial do salto com vara (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
23:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Diamond League realiza, nesta quarta-feira (27) e quinta-feira, as finais da competição, em Zurique, na Suíça. Neste primeiro dia, serão defidos os campeões de seis das 32 disciplinas disputadas. Como destaques, os recordistas mundiais Mondo Duplantis e Yaroslava Mahuchikh participam. O Lance! traz a programção completa do primeiro dia.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Lauter no Lance!: O melhor do atletismo, em dois dias insanos, numa prévia de Tóquio!

As finais da Diamond League antecendem o Mundial de Tóquio, que acontece no próximo mês. O vencedor em cada uma das disciplinas já ganha um convite para o Mundial de Atletismo de 2025.

Já confirmado no Mundial, Duplantis busca seu quinto título consecutivo na Diamond League. Não só isso, como também pode quebrar, mais uma vez, o recorde mundial do salto com vara.

continua após a publicidade
Armand Duplantis conquistou o ouro após quebrar o recorde mundial no salto com vara. Foto: Antonin THUILLIER / AFP
Armand Duplantis conquistou o ouro após quebrar o recorde mundial no salto com vara (Foto: Antonin THUILLIER / AFP)

No Brasil, o Sportv e a Xsports transmitem as finais da Diamond League.

Atletas participantes do dia 1 das finais da Diamond League

Salto com vara feminino

  • Lea Bachmann (SUI)
  • Roberta Bruni (ITA)
  • Emily Grove (EUA)
  • Katie Lua (EUA)
  • Sandi Morris (EUA)
  • Angelica Moser (SUI)
  • Tina Šutej (SLO)

Arremesso de peso masculino

  • Rajindra Campbell (JAM)
  • Leonardo Fabbri (ITA)
  • Joe Kovacs (EUA)
  • Payton Otterdahl (EUA)
  • Adrian Piperi (EUA)
  • Tom Walsh (NZL)
  • Stefan Wieland (SUI)

Arremesso de peso feminino

  • Maggie Ewen (EUA)
  • Chase Jackson (EUA)
  • Miryam Mazenauer (SUI)
  • Sarah Mitton (CAN)
  • Fanny Roos (SWE)
  • Jaida Ross (EUA)
  • Jessica Sinais (NED)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Salto em altura feminino

  1. Christina Hönsel (ALE)
  2. Morgan Lago (GBR)
  3. Yuliia Levchenko (UKR)
  4. Yaroslava Mahuchikh (UKR)
  5. Nicola Olyslagers (AUS)
  6. Eleanor Patterson (AUS)

Salto com vara masculino

  • Armand Duplantis (SWE)
  • Emmanouil Karalis (GRE)
  • Sam de Kendrick (EUA)
  • Renaud Lavillenie (FRA)
  • Kurtis Marechal (AUS)
  • Menno Vloon (NED)

Salto em distância masculino

  • Liam Adcock (GBR)
  • Simon Ehammer (SUI)
  • Mattia Furlani (ITA)
  • Carey Mcleod (JAM)
  • Wayne Pinnock (JAM)
  • Miltiadis Tentoglou (GRE)

Tudo sobre as finais da Diamond League: horários, disciplinas e onde assistir

  • 09:30: Salto com vara feminino; Xsports e Sportv
  • 12:05: Arremesso de peso masculino; Xsports e Sportv
  • 12:05: Arremesso de peso feminino; Xsports e Sportv
  • 12:15: Salto em altura feminino; Xsports e Sportv
  • 12:43: Salto com vara masculino; Xsports e Sportv
  • 13:35: Salto em distância masculino; Xsports e Sportv

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias