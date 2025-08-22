Resumão do Pan Júnior: Brasil tem vitória dupla sobre a Argentina e brilha no atletismo

PARAGUAI - No penúltimo dia de Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, o Brasil subiu ao pódio 20 vezes. Nesta sexta-feira (22), as seleções de vôlei e handebol masculino venceram clássicos contra a Argentina e levaram o ouro. No atletismo, levantamento de peso e patinação artística também houve brasileiros no lugar mais alto do pódio. Líder do quadro de medalhas desde o início do evento, o Brasil alcançou as 172 medalhas, sendo 69 ouros, 49 pratas e 54 bronzes.

Show e recorde no atletismo

No último dia de provas do atletismo, o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio no revezamento 4x400m masculino, com direito a quebra de recorde júnior. Matheus Lima, Vinicius Galeno, Jadson de Lima e Elias "Pitbull" completaram a prova em 3m03s76, superando a melhor marca até então, de 03m08s02, registrada em Cali 2021.

Outras cinco medalhas brasileiras vieram no estádio de atletismo na sede do Comitê Olímpico Paraguaio. Thiago dos Santos, com tempo de 13s61, garantiu a prata nos 110m com barreiras. Mateus Alencar, nos 3000m com obstáculos, também levou a medalha de prata, ao concluir a prova em 8m57s82.

O Brasil também levou medalha de prata no salto triplo, com Felipe Silva, que saltou para 16.77m, e Andreas Kreiss, do salto com vara, que fez marca de 5,10m. No lançamento de disco, Mateus Torres alcançou a marca de 58.73m.

Dupla vitória sobre a Argentina

Nos esportes coletivos, o clássico entre Brasil e Argentina definiu os campeões do vôlei e handebol masculino. Durante a tarde, a seleção de vôlei enfrentou um duelo difícil e precisou buscar a virada no tie-break. Por fim, com vitória por 3 sets a 2 (22/25, 25/15, 22/25, 27/25 e 15/3), garantiu a medalha de ouro e a vaga para Lima 2027.

À noite, foi a vez do clássico no handebol, não menos disputado do que a final do vôlei. O Brasil também precisou buscar a virada no placar, após terminar o primeiro tempo por 14 a 11, mas conseguiu se superar na reta final e vencer por 29 a 27 e garantir o título.

Seleção masculina de vôlei garantiu a medalha de ouro (Foto: Miriam Jeske/COB)

Mais ouros para o Brasil

Matheus Pessanha, um dos atletas mais promissores do levantamento de peso, confirmou o favoritismo na prova e garantiu a medalha de ouro na categoria 98kg. O brasileiro levantou 168kg no arranque e 212kg no arremesso, com carga total de 380kg.

Outro título veio na patinação artística, com Erik Leite, no programa longo. O atleta, que foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, foi ouro em Assunção ao somar 130.05 pontos no programa longo. Laura Olympio, também da patinação artística, levou a medalha de prata.

Ginastas no pódio

O encerramento das disputas da ginástica artística também teve a marca brasileira no pódio. Pedro Silvestre, medalhista de prata no individual geral e campeão no cavalo com alças, garantiu sua terceira medalha no Pan Júnior na final da barra fixa. Com nota de 12.800, o atleta garantiu o bronze. Isabel Aguilar, medalhista de prata por equipes, também conquistou um bronze nesta sexta-feira (22). A brasileira foi a terceira melhor da trave, com nota de 12.266.

Isabel Aguilar foi bronze na trave (Foto: Ana Patricia/COB)

Lutas levam cinco medalhas

As lutas foram responsáveis por mais conquistas para o Brasil. No karatê, Lucas Menezes (-75kg) e Maria Simarro (-61kg) foram medalhistas de prata, enquanto Leticia Almeida (-55kg) faturou um bronze. No wrestling, Gabriel Silva (125kg) garantiu uma prata, enquanto Max França (86kg) ficou com o bronze.

Vôlei de praia e nado artístico

No vôlei de praia, Isac e Jonathan disputaram a medalha de ouro com os estadunidenses Gage Basey e Thomas Hurst, mas os brasileiros acabaram superados por 2 sets a 1, com parciais de 11/21, 21/16 e 7/15, e levaram a medalha de prata.

No nado artístico, Eduarda Mattos e Bernardo Barreto conquistaram a medalha de bronze no dueto misto. A dupla 216.510 fez pontos na soma das rotinas técnica e livre, e ficou atrás apenas das duplas de México e Chile.

