Deportivo La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações

O Fluminense estreia na Conmebol Libertadores nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o Deportivo La Guaira, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pela primeira rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão exclusiva com imagens da Paramount+. O Lance! transmite o confrontono Youtube. ➡️Assista ao jogo na Paramount +

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Ficha do jogo DLG FLU 1ª RODADA Libertadores Data e Hora terça-feira (7), às 19h (de Brasília Local Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN) Árbitro José Burgos (URU) Assistentes Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU) Var Leodan González (URU) Onde assistir

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Como chegam La Guaira e Fluminense?

O Deportivo La Guaira chega para a estreia sem desfalques relevantes e deve ir a campo com sua formação principal. A equipe venezuelana aposta na força ofensiva de seus atacantes, com destaque para o artilheiro da última temporada, José Alí Meza, e o colombiano Flabian Londoño, uma das principais contratações para 2026.

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Do lado do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía vai promover retornos importantes após preservações no Brasileirão. Canobbio volta a ser relacionado e inicia entre os titulares, enquanto Lucho Acosta também retorna após suspensão. As baixas seguem sendo o volante Facundo Bernal, em transição física, e Nonato, no departamento médico.

✅ FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO LA GUAIRA X FLUMINENSE

LIBERTADORES – 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)

📺 Onde assistir: Paramount+ e Lance! (em aúdio)

🟨 Árbitro: José Burgos (URU)

🚩 Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DEPORTIVO LA GUAIRA:

Varela; Peña, Rivero, Gianoli e Gutiérrez; Correa, Perdomo e Cáceres; José Alí Meza, Londoño e Paredes.

Técnico: Héctor Bidoglio

FLUMINENSE:

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía