menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Deportivo La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações

Times fazem estreia na competição

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/04/2026
03:00
La Guaira x Fluminense - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraLa Guaira x Fluminense - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense estreia na Conmebol Libertadores nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o Deportivo La Guaira, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pela primeira rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão exclusiva com imagens da Paramount+. O Lance! transmite o confrontono Youtube. ➡️Assista ao jogo na Paramount +

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Acompanhe a partida no Youtube do Lance!

Ficha do jogo

Escudo onde assistir Deportivo La Guaira
DLG
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
1ª RODADA
Libertadores
Data e Hora
terça-feira (7), às 19h (de Brasília
Local
Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)
Árbitro
José Burgos (URU)
Assistentes
Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)
Var
Leodan González (URU)
Onde assistir
Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Aposte na estreia do Fluminense na Libertadores!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como chegam La Guaira e Fluminense?

O Deportivo La Guaira chega para a estreia sem desfalques relevantes e deve ir a campo com sua formação principal. A equipe venezuelana aposta na força ofensiva de seus atacantes, com destaque para o artilheiro da última temporada, José Alí Meza, e o colombiano Flabian Londoño, uma das principais contratações para 2026.

continua após a publicidade

Do lado do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía vai promover retornos importantes após preservações no Brasileirão. Canobbio volta a ser relacionado e inicia entre os titulares, enquanto Lucho Acosta também retorna após suspensão. As baixas seguem sendo o volante Facundo Bernal, em transição física, e Nonato, no departamento médico.

✅ FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO LA GUAIRA X FLUMINENSE
LIBERTADORES – 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)
📺 Onde assistir: Paramount+ e Lance! (em aúdio)
🟨 Árbitro: José Burgos (URU)
🚩 Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)

continua após a publicidade

➡️ Mattheus Montenegro aponta erro de arbitragem e falta de critério em jogos do Fluminense e do Palmeiras

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DEPORTIVO LA GUAIRA:
Varela; Peña, Rivero, Gianoli e Gutiérrez; Correa, Perdomo e Cáceres; José Alí Meza, Londoño e Paredes.
Técnico: Héctor Bidoglio

FLUMINENSE:
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldía

Jogadores do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Jogadores do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias