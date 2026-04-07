Deportivo La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações
Times fazem estreia na competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense estreia na Conmebol Libertadores nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o Deportivo La Guaira, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pela primeira rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão exclusiva com imagens da Paramount+. O Lance! transmite o confrontono Youtube. ➡️Assista ao jogo na Paramount +
Relacionadas
- Fluminense
Análise tática do Guffo: Zubeldía arma o Fluminense para brigar forte na Libertadores
Fluminense06/04/2026
- Fluminense
Fluminense ministra palestra pelo fim da violência de gênero em Xerém
Fluminense06/04/2026
- Libertadores
Champions x Libertadores: os jogadores que já disputaram os dois maiores torneios
Libertadores06/04/2026
➡️ Acompanhe a partida no Youtube do Lance!
Ficha do jogo
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
➡️ Aposte na estreia do Fluminense na Libertadores!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Como chegam La Guaira e Fluminense?
O Deportivo La Guaira chega para a estreia sem desfalques relevantes e deve ir a campo com sua formação principal. A equipe venezuelana aposta na força ofensiva de seus atacantes, com destaque para o artilheiro da última temporada, José Alí Meza, e o colombiano Flabian Londoño, uma das principais contratações para 2026.
Do lado do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía vai promover retornos importantes após preservações no Brasileirão. Canobbio volta a ser relacionado e inicia entre os titulares, enquanto Lucho Acosta também retorna após suspensão. As baixas seguem sendo o volante Facundo Bernal, em transição física, e Nonato, no departamento médico.
✅ FICHA TÉCNICA
DEPORTIVO LA GUAIRA X FLUMINENSE
LIBERTADORES – 1ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)
📺 Onde assistir: Paramount+ e Lance! (em aúdio)
🟨 Árbitro: José Burgos (URU)
🚩 Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)
➡️ Mattheus Montenegro aponta erro de arbitragem e falta de critério em jogos do Fluminense e do Palmeiras
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
DEPORTIVO LA GUAIRA:
Varela; Peña, Rivero, Gianoli e Gutiérrez; Correa, Perdomo e Cáceres; José Alí Meza, Londoño e Paredes.
Técnico: Héctor Bidoglio
FLUMINENSE:
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldía
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias