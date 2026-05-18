Chelsea x Tottenham: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Premier League
Tottenham segue na luta contra o rebaixamento
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Chelsea e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira (19), às 16h15 (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 37ª rodada da Premier League. O clássico londrino terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Chelsea chega pressionado para o clássico após uma sequência negativa na Premier League. A equipe londrina ocupa a 10ª colocação, com 49 pontos, e ainda tenta se aproximar da zona de classificação para competições europeias nesta reta final de temporada.
Com Calum McFarlane mantido como técnico interino até o fim da campanha, os Blues seguem convivendo com problemas no elenco. Estêvão e Jamie Gittens continuam fora, enquanto João Pedro é dúvida após sentir desconforto muscular na final da FA Cup.
Apesar do momento irregular, o Chelsea aposta na força de Stamford Bridge e na qualidade técnica de jogadores como Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto para voltar a vencer no campeonato.
Do outro lado, o Tottenham entra em campo pressionado pela luta contra o rebaixamento. Os Spurs aparecem na 17° posição, com 38 pontos, apenas dois acima da zona de descenso.
Uma vitória fora de casa pode garantir matematicamente a permanência da equipe na Premier League. No entanto, o Tottenham segue sofrendo com diversos problemas no departamento médico, incluindo ausências importantes como Ben Davies, Kulusevski, Mohammed Kudus e Xavi Simons.
Além deles, Solanke e Vicario seguem como dúvidas para o clássico em Londres.
Tudo sobre Chelsea x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Tottenham
Premier League – 37° rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 19 de maio de 2026, às 16h15 (de Brasília).
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Chelsea
Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Reece James, Caicedo e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e Delap.
⚪ Tottenham
Kinský; Pedro Porro, Danso, Van de Ven e Udogie; Bentancur, João Palhinha e Gallagher; Muani, Mathys Tel e Richarlison.
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