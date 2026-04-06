O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, apresentou ofício à CBF protestando contra a decisão de arbitragem na partida contra o Coritiba. O advogado terá reunião com a comissão de arbitragem nesta terça-feira (7).

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— A reclamação do Fluminense é muito clara. O Fluminense entende que não houve falta do Castillo no gol por várias razões. Tem uma disputa do jogador dentro da área, a bola ali nem sequer raspa naqueles jogadores que disputaram a bola; é um outro atleta do Coritiba que raspa na bola, a bola cai no pé do Serna, que faz o gol. Então, o ponto principal é que, pra gente, não teve ali nenhuma infração do nosso atacante — disse Mattheus Montenegro, que seguiu:

— E depois, quando continua a rodada, é que vem o maior problema, que é um problema de falta de critério. A gente estava aqui nessa reunião de hoje discutindo na CBF pontos que precisam ser melhorados no futebol brasileiro. Eu nunca questionei nem questiono a idoneidade de ninguém. Acho que a comissão de arbitragem faz um belo trabalho, participo das reuniões semanalmente com eles, mas é muito evidente que houve a falta de critério entre o lance do Fluminense e o lance do Palmeiras. O que é complicado é que a gente monta um elenco para disputar todas as competições, a gente entra numa rodada disputando o título brasileiro a três pontos do líder e a gente sai da rodada a cinco pontos do líder por conta de dois lances muito parecidos. Isso não tem nada a ver com o Palmeiras. O Palmeiras fez o papel dele lá e ganhou o jogo, mas a gente ficou muito incomodado com isso.

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Inicialmente, Mattheus teria reunião com a Comissão nesta terça-feira (7). Por conta do encontro promovido pela CBF para discutir a formação de uma liga para o futebol brasileiro, a reunião foi adiada.

— O ofício já foi entregue. Eu conversei agora há pouco com o presidente da Comissão de Arbitragem, com o Rodrigo Cintra. A reunião que seria hoje ficou para amanhã, e amanhã a gente vai expor todos os argumentos do Fluminense para que isso não aconteça mais. O que se pode fazer é cobrar da CBF que os responsáveis sejam punidos. E assim, o que que a CBF mostrou hoje: um investimento de 195 milhões na preparação dos árbitros. Isso eles vão fazer. Eles começam um treinamento amanhã específico para os Árbitros Pro. Eles entendem que o maior problema do futebol brasileiro é mesmo essa falta de critério, e a gente corrobora — disse o presidente do Fluminense, que finalizou:

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— O único problema que acontece é que esse é um processo de longo prazo. A comissão vem fazendo um bom trabalho, mas é um trabalho demorado. E a rodada acontece toda semana. Então assim, não dá. Eu não posso deixar de falar porque eu entendo que a CBF está fazendo um trabalho, se o clube foi prejudicado no fim de semana e na próxima semana tem jogo de novo. O Fluminense foi prejudicado, estou aqui colocando meu descontentamento, assim como a gente colocou de maneira formal à CBF, e a gente espera que isso não se repita porque é muito difícil, pelo tanto que a gente trabalha, ser prejudicado num jogo desse e ver a distância — embora o campeonato esteja muito no começo — ver a distância para o líder hoje aumentar — concluiu.

O lance aconteceu aos 19 minutos após uma cobrança de escanteio. O atacante Serna apareceu na segunda trave para marcar para o Fluminense. Contudo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein anulou o gol após uma revisão no VAR, que alertou para a falta de Rodrigo Castillo dentro da área do Coritiba.

Luis Zubeldía em Coritiba x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

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