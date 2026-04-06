Fluminense ministra palestra pelo fim da violência de gênero em Xerém

O Fluminense e a Secretaria de Estado da Mulher promoveram encontro em prol da luta pelo fim da violência de gênero. O clube recebeu representantes da pasta, nesta segunda-feira (6), no auditório do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, para oferecer à categoria de base uma palestra ministrada pelo Serviço de Educação e Responsabilização do Homem (SerH).

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Foi a terceira vez que o projeto esteve no local, em parceria com o departamento psicossocial pedagógico tricolor. O encontro, que serviu como ação preventiva e educativa para os Moleques de Xerém, discutiu o machismo na cultura do futebol e tratou da forma como clubes, atletas e torcedores podem, juntos, promover um ambiente seguro para meninas e mulheres.

Entre os pontos de reflexão estavam, também, índices e causas do feminicídio no Brasil, visando orientar os jovens a reconhecer o papel do homem no combate ao problema e abordar temas ligados à masculinidade e construção de relacionamentos saudáveis. O departamento ainda apresentou as políticas públicas desenvolvidas em defesa do movimento e esclareceu dúvidas dos presentes.

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Placa em Xerém (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense estreia na Conmebol Libertadores contra o Deportivo La Guaira, nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV.

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