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Bournemouth x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League

O City segue em busca do título inglês

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
14:13
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As equipes se enfrentam pela 37° rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
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Bournemouth e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (19), às 15h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, pela 37ª rodada da Premier League. O confronto terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.

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Ficha do jogo

BOR
MNC
Campeonato
Premier League 2025/2026
Data e Hora
19/05/2026, 15:30
Local
Vitality Stadium - Bournemouth, Dorset
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Bournemouth vive grande fase na temporada e tenta ampliar sua impressionante sequência invicta na Premier League. A equipe comandada por Andoni Iraola soma 16 partidas sem perder na competição, com oito vitórias e oito empates no período.

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Os Cherries ocupam atualmente a sexta colocação, com 55 pontos, e seguem sonhando com uma vaga em competições europeias. A diferença para o Liverpool, quinto colocado, é de apenas quatro pontos nesta reta final do campeonato.

Além do bom momento coletivo, o Bournemouth também vem se destacando pela solidez defensiva e pela intensidade no setor ofensivo, características marcantes do trabalho de Iraola ao longo da temporada.

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Do outro lado, o Manchester City segue firme na perseguição ao líder Arsenal na briga pelo título inglês. A equipe de Pep Guardiola começou a rodada na segunda posição, com 77 pontos, apenas dois atrás dos Gunners.

Os Citizens chegam embalados após somarem uma vitória e um empate nas últimas rodadas. Sem grandes problemas no departamento médico, Guardiola terá praticamente força máxima para o duelo fora de casa.

O treinador espanhol ainda pode promover mudanças pontuais na equipe titular, incluindo o retorno de Cherki entre os onze iniciais. Com um dos ataques mais fortes da competição, o City aposta mais uma vez na força ofensiva liderada por Haaland para seguir vivo na disputa pelo troféu.

Tudo sobre Bournemouth x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Manchester City
Premier League – 37ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de maio de 2026, às 15h30 (de Brasília).
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Smith, James Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Tavernier; Kroupi, Rayan e Evanilson.

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Rodri e Bernardo Silva; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.

Bournemouth e Manchester City se enfrentam pela 37° rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Bournemouth e Manchester City se enfrentam pela 37° rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)

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