Cuiabá x Avaí: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CUI AVA 2ª Rodada Campeonato Brasileiro Série B Data e Hora Quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília) Local Arena Pantanal, em Cuiabá Árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro Assistentes Jorge Eduardo Bernardi Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho Onde assistir RedeTV

Cuiabá e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O confronto, válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da RedeTV.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na primeira rodada da competição, o Cuiabá venceu o Volta Redonda, fora de casa, por 1 a 0. O gol marcado pelo zagueiro Bruno Alves saiu no início do confornto, aos 10 minutos do primeiro tempo, e foi suficiente para garantir os três pontos.

Já o Leão empatou em casa com o Novorizontino por 1 a 1. O gol, marcado por Hygor, saiu aos 24 minutos da primeira etapa.

Nos confrontos entre Cuiabá e Avaí, o time mato-grossense leva ampla vantagem, com quatro vitórias em quatro jogos disputados. O Avaí ainda não conseguiu vencer nenhuma vez. No total, o Cuiabá marcou sete gols, enquanto o Avaí anotou dois.

continua após a publicidade

Bruno Alves marcou o gol da vitória do Cuiabá (Foto: AssCom Dourado / Divulgação)

Confira as informações do jogo entre CUIABÁ e AVAÍ

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ x AVAÍ

SÉRIE B - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CUIABÁ: Pasinato; Mateusinho, Nathan, Bruno Alves e Sander; Denilson, Lucas Mineiro e Max; Pedrinho, Derik Lacerda e Lucas Cardoso;

AVAÍ: César Augusto; Mário Sérgio, Eduardo Brock, Jonathan Costa e Pedrão; João Vitor, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Gaspar, Cléber e Alef Manga;