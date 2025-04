PVC discute com presidente de clube da Série A após polêmica no Brasileirão

O jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, discutiu com um presidente de um clube da Série A nesta segunda-feira (7). Yuri Romão, mandatário do Sport, participou de um programa do "UOL" e reclamou do pênalti marcado para o Palmeiras, no último domingo (6). O comentarista, por sua vez, rebateu questionando os votos para a reeleição de Ednaldo Rodrigues na CBF.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Yuri, há 15, 20, 25, 30 anos a gente reclama de arbitragem. Qual o momento que se pode fazer alguma coisa? É no momento da eleição da CBF. O presidente é reeleito por aclamação, todos votaram nele. Podia ter votado nulo, podia não ter aplaudido - comentou PVC.

- Nenhum presidente de clube neste país sabe o que ocorre dentro de uma Federação ou Confederação - rebateu Yuri.

- Então o pecado é a ignorância! Eu vou votar e eu não sei em quem eu vou votar. Ora, então o pecado é a ignorância - respondeu PVC

- Se o pecado é a ignorância ou não, não está cabendo aqui. A gente está discutindo uma situação de falhas de arbitragem. Por isso eu falei de ativismo político. Querer colocar isso no colo dos clubes nessa semana eu não acho correto - retrucou o presidente do Sport.

continua após a publicidade

- Não tem ativismo, tem jornalismo. Yuri, eles votaram há duas semanas. O que você está dizendo é que você foi votar sem ter a informação de que a CBF tinha recusado um projeto de R$ 60 milhões enquanto pagava R$ 75 milhões em remuneração a presidentes de Federação - concluiu PVC.

Na conversa, PVC usou as informações trazidas pela Revista Piauí na última semana. Uma das situações noticiadas pelo veículo foi o aumento salarial dos presidentes das federações estaduais, passando de R$ 50 mil para R$ 215 mil por mês, além de um 16º salário. Ednaldo foi reeleito com apoio unânime das 27 federações estaduais e dos 40 clubes das Séries A e B.

continua após a publicidade