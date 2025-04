Os torcedores do Vitória parecem viver um déjà vu neste início de Campeonato Brasileiro. No ano passado, o técnico era diferente e a equipe tinha outra cara, mas o cenário dramático nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro era o mesmo deste ano, com atuações pouco convincentes e a certeza de que o Rubro-Negro iria sofrer muito para permanecer na Série A.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Elenco do Vitória reunido antes de jogo contra o Ferroviário Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

No último domingo, a derrota por 2 a 1 para o Flamengo confirmou o começo turbulento da equipe de Thiago Carpini, que também perdeu na primeira rodada para o Juventude, em Caxias do Sul, por 2 a 0. Os resultados deixaram o Vitória estagnado na última posição com status de única equipe que ainda não pontuou nas duas primeiras rodadas da Série A.

Em entrevista coletiva após derrota para o Flamengo, Carpini relembrou o início ruim da equipe no Brasileirão do ano passado, comparou os dois contextos e se apegou na recuperação após sua chegada para reanimar a torcida diante da atual turbulência.

continua após a publicidade

"Ano passado também tivemos um início de ruim. Coloco o primeiro jogo [contra o Juventude] como tropeço grande. Hoje estava dentro do pacote. Empatar estava justo. Evoluímos muito durante a competição ano passado. Entendo a chateação do torcedor". Thiago Carpini

- Naquele momento [em 2024] a gente precisava lidar daquela forma. Hoje vejo um elenco melhor preparado, principalmente no ambiente de vestiário que não encontrei quando cheguei aqui. Eu também faço as minhas análises. Às vezes a gente está chateado, dá algumas respostas e pode parecer superioridade. Não sou eu. Se eu não ganhar daqui a pouco saio. É um ponto das coisas estarem mais controladas e organizadas esse ano em relação ao ano passado - completou.

+ Vitória repudia hostilidades da torcida contra imprensa carioca no Barradão

Como foi o Brasileirão 2024 para o Vitória?

Thiago Carpini antes de partida contra o Criciúma Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Ainda sob o comando de Léo Condé, o Rubro-Negro começou a Série A com moral após ter conquistado o título da Série B, o primeiro a nível nacional da história do clube, e o Campeonato Baiano depois de sete anos, contra o maior rival. Mas toda euforia foi freada logo na primeira rodada, quando a equipe perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 dentro do Barradão.

continua após a publicidade

Daí em diante o Vitória foi ladeira abaixo e conquistou apenas um ponto nas primeiras seis rodadas, sem falar da eliminação na terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo, com derrotas nos jogos de ida e volta. Toda essa maré de resultados negativos culminou na demissão de Léo Condé.

Primeiras seis rodadas do Vitória no Brasileirão 2024:

1ª rodada - Vitória 0 x 1 Palmeiras;

3ª rodada - Vitória 2 x 2 Bahia;

4ª rodada - Cruzeiro 3 x 1 Vitória;

5ª rodada - Vitória 1 x 3 São Paulo;

6ª rodada - Vasco 2 x 1 Vitória;

7ª rodada - Vitória 0 x 2 Atlético-GO.

Thiago Carpini fez sua estreia no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo e viu o time ser eliminado ao perder no Barradão por 2 a 1. No confronto seguinte, mais uma decepção. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Atlético-GO, até então um concorrente direto, e piorou ainda mais a sequência.

As coisas só começaram a fluir a partir do empate contra o Cuiabá, fora de casa, em jogo atrasado da segunda rodada. Foi o primeiro de uma sequência de quatro jogos invictos que começaram a dar o gás que o Leão precisava para ir em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. Retomada essa que foi confirmada no segundo turno, quando o time venceu confrontos diretos e se afastou da zona do rebaixamento antes da rodada final.

Zé Hugo, ex-jogador do Vitória, comemora permanência na Série A Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O resultado foi uma campanha que terminou com o 11º lugar na tabela e vaga garantida na Sul-Americana com antecedêcia. É justamente esse final que traz esperança para o torcedor do Vitória e para Thiago Carpini neste momento de oscilação da equipe na Série A. Esse déjà vu a torcida com certeza quer viver.

+ Carpini admite briga do Vitória contra queda e ironiza: ‘Não seremos campeões’