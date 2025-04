Árbitros da Série A passarão por treinamento da CBF no Rio

A nova Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará um treinamento na próxima semana, a partir do dia 14 (segunda-feira), com os principais árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro e assistentes escalados para os duelo da elite. As atividades serão feitas no campo do Clube da Aeronáutica (CAER) e no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB), no Rio de Janeiro. O martelo foi batido em reunião promovida pelos chefes da entidade nesta segunda-feira (7).

continua após a publicidade

A decisão vem no mesmo dia do afastamento das equipes de arbitragem que trabalharam nos jogos Internacional x Cruzeiro e Sport x Palmeiras. Os selecionados ficarão concentrados antes do início da quarta rodada, que terá início na terça (15) com o duelo entre Ceará e Vasco, às 21h30 (de Brasília), como parte do projeto de profissionalização dos profissionais, anunciado em fevereiro pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

- Vamos trazer todos os árbitros da Série A do Brasileiro, com os assistentes e toda a equipe de arbitragem, para o Rio na próxima semana. O objetivo é fazer todo o trabalho de campo, de mecânica de arbitragem, simulação de jogo com a nossa equipe de instrutores - disse Rodrigo Cintra, coordenador-geral Comissão de Arbitragem da CBF.

continua após a publicidade

O treinamento será feito com simulações de jogos e contará com participação de jogadores das categorias de base de clubes do Rio. A CBF também colocará à disposição toda a estrutura do VAR montada no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira.

- Estamos antecipando a profissionalização da arbitragem, que começa com esse projeto piloto já na próxima semana. Como ex-árbitro de futebol, a gente entende que esse trabalho no campo é fundamental, como técnica de corrida, para o árbitro buscar posicionamentos, ângulos e decidir corretamente. Eles estarão treinando com jogadas realmente efetivas. Vamos trabalhar no campo para produzir resultados positivos - destacou o coordenador-geral do CEAB, Alício Pena Junior.