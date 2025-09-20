Cruzeiro x RB Bragantino, pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Jogo pela 24ª rodada será disputado domingo (21), às 20h30, no Mineirão
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (21), às 20h30, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No turno, a equipe paulista venceu por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP). O jogo será transmitido ao vivo pela TV Record, Cazé TV e Premiere.
Relacionadas
Cruzeiro x Red Bull Bragantino
As duas equipes vivem momentos distintos na temporada. O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 47 pontos, três a menos que o líder Flamengo, e vem de cinco vitórias seguidas, incluindo as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.
Já o Red Bull Bragantino, do técnico Fernando Seabra, que comandou a Raposa na temporada passada, venceu apenas um dos últimos 12 jogos, incluindo também a Copa do Brasil – foram dois empates e nove derrotas. O Massa Bruta se afastou do G4 e está em oitavo lugar, com 31 pontos.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Para a partida de domingo (21), o técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema de suspensão, e apenas o lateral-direito Fagner não tem condições de jogo, ainda recuperando-se de fratura na fíbula direita. O volante Lucas Silva, que cumpriu suspensão na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, volta ao time.
No Bragantino, os problemas são muitos. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e o atacante Isidro Pitta, com lesão muscular na coxa esquerda, estão fora. Também são problemas médicos o zagueiro Eduardo Santos (tornozelo esquerdo), o meio-campista Bruno Praxedes (muscular na coxa direita) e o ponta Davi Gomes (ligamento colateral medial do joelho direito). O atacante Thiago Borbas recuperou-se de edema na coxa direita e fica à disposição de Fernando Seabra.
Cruzeiro perdeu apenas uma vez para o Bragantino no Mineirão
Cruzeiro e Bragantino já se enfrentaram sete vezes no Mineirão, com quatro vitórias celestes, dois empates e uma vitória do time paulista – justamente no primeiro confronto, em 1991. Foram 11 gols da Raposa e quatro do Massa Bruta.
➡️Cruzeiro tem maior sequência de vitórias na temporada
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton, Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Laquintana.
- Matéria
- Mais Notícias