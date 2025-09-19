Por onde anda Cris, ex-zagueiro do Cruzeiro e da Seleção?

Cristiano Marques Gomes, mais conhecido como Cris, nasceu em Guarulhos em 3 de junho de 1977 e se consolidou como um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro da virada do século. Revelado pelo Corinthians, ainda muito jovem ganhou espaço entre os profissionais e conquistou títulos importantes, mas foi no Cruzeiro que viveu sua primeira grande fase, erguendo troféus e caindo nas graças da torcida celeste. O Lance! te conta por onde anda Cris.

Em 2004, transferiu-se para o Lyon, onde se tornaria ídolo incontestável. Com raça, liderança e vigor físico, foi peça central em uma era de ouro do clube francês, colecionando taças nacionais e chegando a vestir a braçadeira de capitão. A consistência no Velho Continente o levou a ser convocado para a Seleção Brasileira em diferentes momentos, incluindo a Copa América de 2004 e a Copa do Mundo de 2006.

A carreira de Cris também teve passagens rápidas por Bayer Leverkusen, Galatasaray, Grêmio e Vasco, mas seu nome está gravado principalmente em duas camisas: Cruzeiro e Lyon. Foram nesses clubes que construiu sua imagem de “xerife” — apelido que carregou ao longo dos anos.

Depois de encerrar a carreira como jogador, Cris deu sequência no futebol como treinador, iniciando trabalhos nas categorias de base e, atualmente, comandando uma equipe profissional na França.

Cruzeiro: títulos e idolatria

Em 1999, Cris trocou o Corinthians pelo Cruzeiro, onde rapidamente virou protagonista. Foi peça importante em um período vitorioso, que incluiu duas Copas do Brasil (2000 e 2003), duas Copas Sul-Minas e, sobretudo, o Brasileirão de 2003, ano histórico para a Raposa. Conhecido pela entrega e pela raça em campo, deixou de lado a fama de jogador violento para se transformar em um zagueiro firme e regular. A idolatria é tamanha que, em enquete recente, foi eleito o melhor zagueiro do Cruzeiro no século XXI, superando nomes como Luisão e Dedé.

Lyon: auge de Cris na Europa

No Lyon, Cris viveu o período mais brilhante de sua carreira. Entre 2004 e 2012, conquistou quatro títulos consecutivos da Ligue 1, além de Copas e Supercopas da França. Tornou-se capitão do time, símbolo de liderança e referência defensiva. Com presença constante em jogos de Champions League, ganhou status de um dos melhores defensores estrangeiros a atuar no futebol francês. O respeito e a identificação foram tamanhos que seu nome ainda hoje é lembrado com reverência pelos torcedores do clube.

Seleção Brasileira: Copa América e Copa do Mundo

Cris vestiu a camisa da Seleção em diferentes ciclos. Em 2001, participou da Copa América e, três anos depois, esteve no elenco campeão da edição de 2004, disputada no Peru. Também fez parte do grupo convocado para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, ainda que sem grande protagonismo. Ao todo, disputou 17 partidas e marcou um gol pelo Brasil. Sua passagem foi marcada por convocações regulares e pela solidez defensiva que o credenciava a figurar entre os principais nomes da posição.

Galatasaray, Grêmio e Vasco: últimos capítulos como jogador

Após encerrar o ciclo no Lyon em 2012, Cris seguiu para o Galatasaray, da Turquia, mas teve passagem breve. No início de 2013, reforçou o Grêmio a pedido de Vanderlei Luxemburgo, mas não correspondeu às expectativas, perdendo espaço até ser transferido para o Vasco da Gama. No clube carioca, também não conseguiu repetir o desempenho de anos anteriores, encerrando sua trajetória como jogador em 2013, após uma longa carreira de mais de 800 jogos somados entre clubes e Seleção.

Por onde anda Cris?

Depois da aposentadoria, Cris (@cris_marques_gomes) iniciou sua caminhada como treinador com licença Pro da Uefa. Trabalhou nas categorias de base do Lyon e depois assumiu equipes do futebol francês como GOAL FC, Le Mans e Versailles. Em 2024, foi anunciado como técnico do Châteauroux, clube da terceira divisão francesa. Hoje, aos 48 anos, segue na beira do campo, dando sequência à carreira esportiva agora como comandante, mantendo-se ligado ao futebol em solo europeu.

Clubes em que Cris atuou