menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro tem melhor sequência de vitórias na temporada

Equipe celeste agora busca repetir as nove vitórias seguidas de 2022

Atacante Kaio Jorge marca segundo gol do Cruzeiro contra o Internacional (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraVitória sobre o Internacional, no Mineirão, foi a primeira da atual série de cinco (Foto: Gustavo Alexio/Cruzeiro)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024Eugênio Moreira
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 18/09/2025
07:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com o triunfo sobre o Bahia por 2 a 1, de virada, segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova, o Cruzeiro atingiu a melhor sequência de vitórias na temporada. A equipe celeste venceu os últimos cinco jogos: três pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. A marca anterior incluía um jogo pela Vitória Cup e também três vitórias pelo Brasileirão, na retomada da competição após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro agora busca repetir e até aumentar a maior sequência das últimas temporadas: nove vitórias seguidas, de abril a junho de 2022, incluindo jogos no início da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, com o técnico uruguaio Paulo Pezzolano. Nas nove partidas, a Raposa marcou 13 gols e sofreu apenas um (veja a relação dos jogos abaixo).

A atual sequência de resultados positivos começou com a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, pela 21ª rodada do Brasileirão, após empate por 1 a 1 com o Mirassol, no interior paulista, na abertura do returno. Depois, o Cruzeiro venceu o primeiro clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, ganhou do São Paulo, novamente do rival e, por fim, do Bahia (veja a relação completa abaixo).

continua após a publicidade

Assim como em 2022, o desempenho defensivo da equipe celeste foi decisivo para as vitórias. Nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro sofreu apenas dois gols – e marcou nove.

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Duas vitórias no clássico contra o Atlético-MG fazem parte da atual sequência (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para repetir a façanha de três temporadas atrás, a equipe do técnico Leonardo Jardim terá de superar o Red Bull Bragantino, domingo (21), no Mineirão; o Vasco, dia 27, em São Januário; o Flamengo, em 2 de outubro, no Maracanã; e o Sport, dia 5, no Mineirão, todos esses jogos pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Cartões amarelos voltam a preocupar o Cruzeiro no Brasileirão

Veja a sequência de vitórias do Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim:

  • 2 x 1 Internacional – Mineirão – 23/8 – Brasileirão
  • 2 x 0 Atlético-MG – Arena MRV – 27/8 – Copa do Brasil
  • 1 x 0 São Paulo – Mineirão – 30/8 – Brasileirão
  • 2 x 0 Atlético-MG – Mineirão – 11/9 – Copa do Brasil
  • 2 x 1 Bahia – Arena Fonte Nova – 15/9 – Brasileirão

Veja as vitórias da Raposa em 2022:

  • 1 x 0 Londrina – Mineirão – 26/4 – Série B
  • 2 x 0 Chapecoense – Arena Condá – 30/4 – Série B
  • 1 x 0 Grêmio – Arena Independência – 8/5 – Série B
  • 1 x 0 Remo – Arena Independência – 12/5 – Copa do Brasil
  • 1 x 0 Náutico – Aflitos – 15/5 – Série B
  • 2 x 0 Sampaio Corrêa – Mineirão – 22/5 – Série B
  • 1 x 0 Criciúma – Heriberto Hulse – 27/5 – Série B
  • 2 x 1 Operário-PR – Germano Krüger – 3/6 – Série B
  • 2 x 0 CRB – Mineirão – 8/6 – Série B

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias