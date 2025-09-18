Cruzeiro tem melhor sequência de vitórias na temporada

Com o triunfo sobre o Bahia por 2 a 1, de virada, segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova, o Cruzeiro atingiu a melhor sequência de vitórias na temporada. A equipe celeste venceu os últimos cinco jogos: três pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. A marca anterior incluía um jogo pela Vitória Cup e também três vitórias pelo Brasileirão, na retomada da competição após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

O Cruzeiro agora busca repetir e até aumentar a maior sequência das últimas temporadas: nove vitórias seguidas, de abril a junho de 2022, incluindo jogos no início da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, com o técnico uruguaio Paulo Pezzolano. Nas nove partidas, a Raposa marcou 13 gols e sofreu apenas um (veja a relação dos jogos abaixo).

A atual sequência de resultados positivos começou com a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, pela 21ª rodada do Brasileirão, após empate por 1 a 1 com o Mirassol, no interior paulista, na abertura do returno. Depois, o Cruzeiro venceu o primeiro clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, ganhou do São Paulo, novamente do rival e, por fim, do Bahia (veja a relação completa abaixo).

Assim como em 2022, o desempenho defensivo da equipe celeste foi decisivo para as vitórias. Nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro sofreu apenas dois gols – e marcou nove.

Duas vitórias no clássico contra o Atlético-MG fazem parte da atual sequência (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para repetir a façanha de três temporadas atrás, a equipe do técnico Leonardo Jardim terá de superar o Red Bull Bragantino, domingo (21), no Mineirão; o Vasco, dia 27, em São Januário; o Flamengo, em 2 de outubro, no Maracanã; e o Sport, dia 5, no Mineirão, todos esses jogos pelo Brasileirão.

Veja a sequência de vitórias do Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim:

2 x 1 Internacional – Mineirão – 23/8 – Brasileirão

2 x 0 Atlético-MG – Arena MRV – 27/8 – Copa do Brasil

1 x 0 São Paulo – Mineirão – 30/8 – Brasileirão

2 x 0 Atlético-MG – Mineirão – 11/9 – Copa do Brasil

2 x 1 Bahia – Arena Fonte Nova – 15/9 – Brasileirão

Veja as vitórias da Raposa em 2022: