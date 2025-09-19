Cruzeiro cede quatro jogadores e três profissionais para Seleção Sub-20

Além de quatro jogadores, o Cruzeiro vai ceder três profissionais para a Seleção Brasileira Sub-20 que disputará o Mundial da categoria no Chile, em setembro e outubro. Ao lado do Palmeiras, a Raposa é o clube que tem mais jogadores na lista de convocados do técnico Ramon Menezes. Na quinta-feira (19), foram chamados o goleiro Otávio, o zagueiro Bruno Alves, o volante Murilo Rhikman e o meia Rhuan Gabriel.

Também fazem parte da comissão técnica da Seleção Brasileira o analista de desempenho Gabriel Elói, o preparador de goleiros João Paulo Lacerda e o fisioterapeuta Antônio Duarte.

O clube comemorou a convocação dos jogadores e dos membros da comissão técnica nas redes sociais:

- Além dos quatro atletas convocados para o Mundial Sub-20, Otávio, Bruno Alves, Rhuan Gabriel e Murilo, o Cruzeiro também será representado na Seleção Brasileira por Gabriel Elói, analista de desempenho, João Paulo Lacerda, preparador de goleiros, e Antônio Duarte, fisioterapeuta. Parabenizamos os profissionais e desejamos a todos uma boa competição pelo Brasil! – publicou o Cruzeiro no “X”.

A apresentação de todos à Seleção Brasileira Sub-20 será na próxima segunda-feira (22), na Granja Comary, em Teresópolis. O embarque para o Chile será na terça-feira (23). A Copa do Mundo será disputada de 27 de setembro e 19 de outubro.

Com jogadores do Cruzeiro, Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra o México

O Brasil está no Grupo C, com Espanha, Marrocos e México – os dois melhores de cada chave e os quatro melhores terceiros dos seis grupos passam para as oitavas de final. A estreia será contra os mexicanos, dia 28, no Estádio Nacional, em Santiago.

Volante Murilo Rhikman faz parte do grupo principal do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Brasil é pentacampeão mundial da categoria, com títulos conquistados nas edições de 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. A Seleção de Ramon Menezes garantiu classificação para a Copa do Mundo Sub-20 com o título sul-americano conquistado no início deste ano, na Venezuela.