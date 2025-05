Cruzeiro: zagueiro aponta união como fundamental para recuperação

Depois de um início de temporada ruim, com a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro e derrotas na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro conseguiu se firmar no Campeonato Brasileiro e vem se mantendo no G4 da competição. A goleada por 4 a 0 sobre o Sport, em Recife, domingo (11), foi a terceira vitória seguida da equipe no Brasileirão. O experiente zagueiro Fabrício Bruno destaca que a união dos jogadores foi fundamental para que o Cruzeiro superasse os momentos ruins:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- A gente sabe que tivemos momentos ruins durante a temporada, mas a frase que eu carrego muito comigo é de que os momentos bons não são eternos, assim como as derrotas não são eternas. A gente se uniu cada vez mais para passar por esse momento difícil. Foi de mãos dadas que todo mundo do clube conseguiu sair desse momento ruim para viver essa boa fase que a gente está vivendo agora. É só o começo, temos que trabalhar arduamente, cada dia mais – afirmou o zagueiro do Cruzeiro, após a partida contra o Sport.

Até o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão, o Cruzeiro atingiu a marca de 15 jogos seguidos sofrendo gol. Depois, nas oito partidas seguintes, foram apenas cinco gols sofridos e quatro jogos sem levar gol.

continua após a publicidade

- A gente encaixou uma forma de jogar e vem tendo grandes êxitos. A missão que a gente passa de não levar gol passa muito da pressão que está sendo executada lá na frente. É um time muito compacto e muito próximo. Isso faz com que a função de cada um pareça mais fácil – comentou Fabrício Bruno.

➡️Kaiki comemora sequência como titular do Cruzeiro

Zagueiro do Cruzeiro lembra que o grupo sofreu muita pressão no início da temporada

Fabrício Bruno lembra que a desconfiança e a cobrança foram muito grandes sobre o grupo de jogadores no início da temporada:

- A gente tem que ter sabedoria e resiliência para passar por esses momentos. Não é fácil quando você está na dificuldade, é muita pressão e cobrança. Então, a gente tem que ser resiliente ao máximo para entender o processo e o que pede aquele momento para que a gente possa voltar a trilhar o caminho das vitórias e assim foi – afirmou o zagueiro do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na manhã desta terça-feira (13), na Toca da Raposa, quando o técnico Leonardo Jardim prepara a equipe reserva que enfrenta o Palestino, quarta-feira (14), às 21h30, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana.