Cruzeiro tem melhor aproveitamento da Série A nos últimos jogos

A melhora de rendimento do Cruzeiro nas últimas partidas é nítida. Desde que o técnico Leonardo Jardim mexeu na equipe titular, a partir do empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em 13 de abril, a atuação dos jogadores em campo e os resultados obtidos melhoraram bastante.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Levantamento divulgado pelo aplicativo de estatísticas Sofascore, nesta segunda-feira (12), mostra que o Cruzeiro tem o melhor aproveitamento nos últimos cinco jogos, entre todos os times que disputam a Série A do Brasileirão. Incluindo a Copa do Brasil e a Sul-Americana, a equipe de Leonardo Jardim, desde a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em 27 de abril, conquistou 13 dos 15 pontos disputados – perdeu dois no empate com o Mushuc Runa por 1 a 1, em Riobamba.

Aproveitamento do Cruzeiro é melhor que o do líder do Brasileirão

Com exceção dos jogos pela Copa Sul-Americana, competição na qual o Cruzeiro não tem mais chances de classificação para o mata-mata, a Raposa venceu cinco vezes, empatou uma e perdeu uma, nos últimos 30 dias – na competição sul-americana, foram um empate e uma derrota, em partidas em que muitos titulares não participaram.

continua após a publicidade

As vitórias celestes foram: 3 a 0 contra o Bahia, no Mineirão, 1 a 0 sobre o Vasco, em Uberlândia, 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, no Mineirão, 2 a 1 diante do Flamengo, também no Mineirão, e a goleada por 4 a 0 sobre o Sport, domingo (11), na Ilha do Retiro.

O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, conquistou 12 pontos nos últimos cinco jogos, atingindo aproveitamento de 80%. O Verdão venceu o Vasco (1 a 0) e o São Paulo (1 a 0), pelo Brasileirão, o Cerro Porteño (2 a 0), pela Libertadores, e o Ceará (1 a 0), pela Copa do Brasil. Mas perdeu por 1 a 0 para o Bahia, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Matheus Pereira feliz por voltar a marcar e dar assistência

Na comparação no saldo de gols, o Cruzeiro perde apenas para o Fortaleza. O time cearense aplicou duas goleadas nos últimos cinco jogos: 5 a 0 sobre o Juventude, pela oitava rodada do Brasileirão, e de 4 a 0 sobre o Colo-Colo, pela Libertadores. Assim, o Leão está com nove gols de saldo, um a mais que a Raposa.