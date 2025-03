Croácia x França: onde assistir, horário e prováveis escalações

Croácia e França se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Poljud, em Split, na Croácia. O confronto é válido pela ida das quartas de final da UEFA Nations League e terá a transmissão da SporTV (TV fechada).

Croácia e França em duelo pela Nations League de 2021 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Croácia ficou em segundo colocado do grupo A1 da Nations League com oito pontos conquistados em seis jogos. Apesar da classificação direta para as quartas de final, a seleção não teve uma atuação de grande destaque na competição até agora. Foram apenas duas vitórias: contra a Escócia e Pôlonia, ambas por 1 a 0.

A seleção francesa, por outro lado, fez ótimas atuações na competição. No grupo A2 , considerado o "grupo da morte" por ter grande seleções como Itália e Bélgica, a França conquistou o primeiro lugar. O time foi derrotado apenas uma vez e teve quatro vitórias em seis jogos durante o torneio. Kylian Mbappé é confirmado para a partida contra a Croácia e reforçará o time de Deschamps.

✅ FICHA TÉCNICA

CROÁCIA X FRANÇA



JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIGA DAS NAÇÕES

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio de Poljud, em Split, Croácia

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic e Sosa; Kramaric, Budimir e Baturina.

PORTUGAL (Técnico: Didier Deschamps): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Hernández; Zaire-Emery, Tchouaméni e Camavinga; Dembélé, Mbappé e Barcola.

