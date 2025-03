Didier Deschamps divulgou a lista de convocados da França para os jogos de ida e volta das quartas de final da Nations League contra a Croácia. Kylian Mbappé retorna a seleção francesa, após seis meses. O craque não era convocado desde setembro, antes de ser descartado das convocações de outubro e novembro.

Nos últimos meses a relação de Mbappé com a seleção francesa não foi das melhores. O jogador teve alguns problemas de relacionamento com o técnico Deschamps, atrelados a convocações e dispensas, e entreveiros com a justiça, onde o atacante foi acusado de estupro na Suécia. No entanto, o atacante jogador negou qualquer tipo de envolvimento.

Além do retorno do camisa 10, outro nome que chamou atenção na lista foi o de Désiré Doué. O ponta tem feito uma ótima temporada no PSG e segue sendo um dos jogadores mais influentes no clube da capital. Confira a lista completa abaixo:

Lista completa da França

Goleiros: Maignan, Chevalier, Samba.

Defensores: Saliba, Clauss, Digne, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano.

Meio-campistas : Camavinga, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery.

Atacantes: Barcola, Dembélé, Doué, Kolo Muani, Mbappé, Thuram.

Capitaneado por Mbappé, a França enfrenta a Croácia, na próxima quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Poljud, em Split (CRO), pelo jogo de ida das quartas. O jogo de volta acontece no domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Stade de France, em Paris (FRA).

Jogadores da França comemorando um gol pela França (Foto: Franck FIFE / AFP)

