Ainda técnico da seleção da França, Didier Deschamps explicou o motivo do retorno de Mbappé à lista. Em entrevista ao "Téléfoot", o comandante de 56 anos falou sobre a decisão de ter convocado novamente o atacante do Real Madrid na lista e também sobre o momento que vive o jogador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Continuamos nos comunicando (durante sua ausência), continuei apoiando-o, isso não me impede de dizer aos jogadores o que penso. O contato ainda é muito importante para mim. Ele sabe o que espero dele dentro e fora de campo.

continua após a publicidade

Mbappé ficou de fora da seleção francesa durante as duas últimas convocações. Os motivos, no entanto, não foram explicados pelo treinador. À época, o atacante francês defendia o PSG e chegou a ser acusado de estupro na Suécia. Ele negou qualquer tipo de envolvimento, porém não foi chamado por Deschamps.

- Eu sempre disse que considerava que a seleção francesa seria mais forte com ele. Sua transferência para o Real Madrid trouxe muitas expectativas, mas, apesar de tudo, ele continua apresentando estatísticas muito boas. O ambiente em Madri, os jogadores… não é o que ele tinha no PSG.

continua após a publicidade

➡️Deschamps deixará a seleção da França após a Copa do Mundo de 2026, diz jornal francês

Veja os convocados da França para a Liga das Nações

Goleiros: Maignan, Chevalier, Samba. Defensores: Saliba, Clauss, Digne, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano. Meio-campistas : Camavinga, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery. Atacantes: Barcola, Dembélé, Doué, Kolo Muani, Mbappé, Thuram.

Capitaneado por Mbappé, a França enfrenta a Croácia, na próxima quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Poljud, em Split (CRO), pelo jogo de ida das quartas. O jogo de volta acontece no domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Stade de France, em Paris (FRA).