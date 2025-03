Mbappé revela lição após ter sido cortado das últimas convocações da França

Convocado após seis meses sem vestir a camisa da França, Mbappé revelou a lição após ter sido cortado da lista de Deschmaps em outubro e novembro. O atacante do Real Madrid também comentou sobre as críticas que recebeu nos últimos tempos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A lição é que uma carreira não é linear. Você pode estar no topo e descer. Você precisa se concentrar em si mesmo e no que te faz feliz. Você tem que se concentrar no trabalho. Tenho essa qualidade de ser lúcido. Mas não tenho problema em me questionar. Nunca tenho problemas com críticas quando elas são fundamentadas. Depois, devemos seguir em frente e não repetir os mesmos erros - disse Mbappé, que será capitão da França, nesta quinta-feira (20).

continua após a publicidade

Além de afirmar se sentir bem fisicamente, Mbappé comentou sobre sua ansiedade em relação ao seu retorno com a França. O atleta também começou a projetar o desejo pela conquista de seu segundo título de Copa do Mundo em 2026.

- Será importante voltar, vencer jogos, marcar gols, mas isso (ansiedade) não me preocupa, quero vencer a Croácia e ficar entre os quatro primeiros. Todos os meus pensamentos estão voltados para a Copa do Mundo de 2026, tenho que dedicar toda a minha energia a ela, é o objetivo de todo esse grupo e, como capitão, tenho que estar focado nisso, para tentar realizar o sonho de ser campeão mundial.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira, a França, de Mbappé, visita a Croácia, às 16h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. A equipe de Deschamps é tratada como favorita para avançar após liderar o Grupo 2 do torneio.