Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão
Equipes jogam às 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão
Vitória e Bahia protagonizam o primeiro clássico do ano no Campeonato Baiano a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela quinta rodada. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube). ➡️Clique aqui para assistir!
Depois de três empates seguidos, o Vitória enfim desencantou na última rodada e pulou para a terceira posição do Baiano, com seis pontos. Já o Bahia segue com 100% de aproveitamento e é o líder isolado da competição, com 12.
Ficha do jogo
Como chega o Vitória?
O Vitória enfim venceu a primeira partida no Campeonato Baiano ao bater a Juazeirense por 4 a 0 na última quarta-feira, no Barradão, em partida que marcou o retorno da equipe principal nesta temporada.
Jair Ventura vai ser mais uma vez o treinador do Leão neste domingo e relacionou cinco reforços para o clássico: Riccieli (zagueiro), Mateus Silva (lateral-direito), Caíque Gonçalves (volante), Nathan Mendes (lateral-direito) e Luan Cândido (zagueiro). Os três primeiros, inclusive, já estrearam na última quarta. Por outro lado, o volante Rúben Ismael, o goleiro Lucas Arcanjo e o atacante Renzo López ainda se recuperam de lesão.
Como vem o Bahia?
Já o Bahia chega como o grande favorito para este Ba-Vi, apesar de não ganhar do Vitória no Barradão há sete partidas. Com 100% de aproveitamento no Baianão (quatro vitórias em quatro jogos), o Tricolor provou a sua força na última terça-feira ao vencer o Barcelona de Ilhéus por 5 a 1 na Fonte Nova, na estreia do time principal.
Para este clássico que pode encaminhar a classificação do Bahia para a próxima fase, Rogério Ceni tem apenas o desfalque do atacante Sanabria, em recuperação de lesão.
Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x Bahia
VITÓRIA x BAHIA
5ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Bahia: TVE;
🟨 Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza;
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto;
4️⃣ Quarto árbitro: Emerson Souza Silva;
📺 VAR: Diego Pombo Lopez.
⚽ Prováveis escalações
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):
Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva (Nathan), Edu, Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo, Román (Gilberto), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Erick e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Michel Araujo), Erick Pulga (Cauly) e Willian José.
