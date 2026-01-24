O primeiro Gre-Nal de 2026, o de número 449 da história do clássico, acontece neste domingo (25), às 20h (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O derby vale pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. O confronto entre Internacional e Grêmio terá transmissão do Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo INT GRE Gauchão 5ª rodada Data e Hora Domingo, 25 de janeiro de 2026, às 20h (horário de Brasília) Local Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Árbitro Lucas Horn Assistentes Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau Var Jean Pierre Lima

Como chegam os dois times?

Inter e Grêmio chegam ao clássico com campanhas muito parecidas. Ambos têm três vitórias e uma derrota nas quatro primeiras rodadas. A diferença está nos gols. Enquanto o Colorado marcou nove vezes e tomou três, o Tricolor mandou 11 bolas para a rede, e só buscou uma.

A tendência é que ambas as equipes joguem o primeiro Gre-Nal de 2026 com equipes titulares ou com as melhores opções à disposição.

Do lado vermelho, Paulo Pezzolano deve promover apenas a entrada do equatoriano Félix Torres no lugar de Victor Gabriel. Assim, o Alvirrubro vai para o clássico com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

Do lado azul, Luís Castro terá o retorno do grupo principal – na vitória por 2 a 0 sobre o Guarany, em Bagé, o time jogou com reservas. Dessa forma, o Grêmio inicia o derby do Beira-Rio com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo (Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X GRÊMIO

5ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Domingo, 25 de janeiro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Horn

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau

🖥️ VAR: Jean Pierre Lima

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo (Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius.