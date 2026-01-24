menu hamburguer
Gre-Nal 449: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Gauchão 2026

Colorado e Alvirrubro se enfrentam pela quarta rodada

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 24/01/2026
20:00
O primeiro Gre-Nal de 2026, o de número 449 da história do clássico, acontece neste domingo (25), às 20h (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O derby vale pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. O confronto entre Internacional e Grêmio terá transmissão do Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
Gauchão
5ª rodada
Data e Hora
Domingo, 25 de janeiro de 2026, às 20h (horário de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro
Lucas Horn
Assistentes
Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau
Var
Jean Pierre Lima
Como chegam os dois times?

Inter e Grêmio chegam ao clássico com campanhas muito parecidas. Ambos têm três vitórias e uma derrota nas quatro primeiras rodadas. A diferença está nos gols. Enquanto o Colorado marcou nove vezes e tomou três, o Tricolor mandou 11 bolas para a rede, e só buscou uma.

A tendência é que ambas as equipes joguem o primeiro Gre-Nal de 2026 com equipes titulares ou com as melhores opções à disposição.

Do lado vermelho, Paulo Pezzolano deve promover apenas a entrada do equatoriano Félix Torres no lugar de Victor Gabriel. Assim, o Alvirrubro vai para o clássico com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

Do lado azul, Luís Castro terá o retorno do grupo principal – na vitória por 2 a 0 sobre o Guarany, em Bagé, o time jogou com reservas. Dessa forma, o Grêmio inicia o derby do Beira-Rio com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo (Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius.

Confira as informações do Gre-Nal 449 pelo Campeonato Gaúcho

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X GRÊMIO
5ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Domingo, 25 de janeiro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Horn
🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau
🖥️ VAR: Jean Pierre Lima

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo (Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius.

Pênalti em Bernebei, no Gre-Nal 448
Lance do Gre-Nal 448, no Brasileirão de 2025 (Foto: Ricardo Duarte/SC Iinternacional)

