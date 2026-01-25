Técnico do Chelsea rasga elogios a Estêvão: 'Talento especial'

Técnico do Chelsea, Liam Rosenior rasgou elogios a Estêvão após a vitória dos Blues por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, neste domingo (25). O brasileiro foi o grande protagonista no triunfo com o gol que abriu o caminho da vitória e uma assistência para João Pedro.

- Ele é um jogador com uma habilidade especial, com um talento especial. Toda vez que ele está em campo, é extraordinário. Muito feliz pelo Estêvão e por toda a equipe. Fora de campo, sei que a família dele está aqui com ele e o clube tem se esforçado muito para garantir que ele se adapte. É preciso administrar o tempo de jogo e a quantidade de partidas para que ele tenha impacto. Quero que ele tenha uma temporada excepcional e uma carreira brilhante também.

Embora não seja titular absoluto, Estêvão é um dos jogadores com mais impacto em campo pelo Chelsea. Em 28 partidas disputadas, a joia brasileira balançou as redes em seis ocasiões e já contribuiu com três assistências.

Com a ajuda de Estêvão, o Chelsea retornou à 4ª colocação e está em zona de classificação para a Champions League. Em sua primeira temporada, o jovem de 18 anos está vivo em quatro competições e sonha em conquistar seu primeiro título com os Blues.

Próximo compromisso de Chelsea e Estêvão

Na quarta-feira (28), o Chelsea visita o Napoli, pela 8ª rodada da fase de liga da Champions League. Os Blues ocupam a 8ª colocação e precisar apenas de uma vitória para conquistar uma vaga direta às oitavas de final do torneio continental.

