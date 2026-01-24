Boavista x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca
Equipes se enfrentam neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília)
O Vasco enfrenta o Boavista neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), no estádio Elcyr Resende de Mendonça, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Como chegam Vasco e Boavista para a partida?
O Vasco busca se recuperar após a derrota no clássico contra o Flamengo. Para o confronto, o treinador Fernando Diniz não vai contar com o volante Barros, que foi expulso na partida contra o Rubro-Negro. O técnico ainda não definiu a escalação, mas é possível que alguns jogadores sejam poupados para a estreia do Gigante da Colina no Brasileirão, na quinta-feira (29), contra o Mirassol.
Já o Boavista chega para a partida embalado após superar o Fluminense e a Portuguesa. A equipe de Saquarema ocupa a segunda colocação do Grupo B.
Confira as informações do jogo entre Boavista x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça;
📺 Onde assistir: Sportv (TV) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos
🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Andrés Gómez (David), GB e Rojas.
Provável escalação do Boavista
Lucas Anselmo; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Tito; Ryan Couto e Emanuel; Fellipinho, Isael e Juan; Brunão.
