Em negociação com o Flamengo, Paquetá finaliza construção de mansão no Rio
Meio-campista tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro
Lucas Paquetá, jogador do West Ham, da Inglaterra, que tem negociação com o Flamengo, finalizou a construção de uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O imóvel foi projetado como um presente para os pais do meia e servirá de residência temporária para o jogador e sua família, caso acerte o seu retorno ao clube carioca.
A residência apresenta um projeto arquitetônico com tons neutros e terrosos. Chamam a atenção na estrutura a sala de estar com pé-direito alto e a escada curvilínea integrada à decoração. A área social ainda conta com uma sala anexa com mesa de totó estilizada, além de uma área gourmet com churrasqueira, torneiras de chope e proximidade com um campo de futebol privativo. As informações são do "Extra".
Lucas Paquetá e sua esposa, Duda Fournier, adquiriram este primeiro imóvel no Rio de Janeiro em 2024. De acordo com informações publicadas pela influenciadora, o casal planejava construir uma residência própria em 2019, mas o projeto não avançou após problemas com a empreiteira contratada na época. A atual mansão na Barra da Tijuca funciona como uma solução provisória enquanto o atleta define seu futuro profissional no futebol brasileiro.
Negociação de Lucas Paquetá com o Flamengo
Entre Paquetá e Flamengo está tudo certo. As partes chegaram a um acordo verbal por contrato de quatro anos. Agora, o Rubro-Negro busca convencer o West Ham a liberar o atleta. O clube inglês topou diminuir a pedida, mas ainda diverge na forma de pagamento e, principalmente, na data para liberar o atleta.
O Flamengo quer contar com o brasileiro de forma imediata, enquanto o West Ham pretendo tê-lo até o término da temporada europeia, ou seja, até o meio deste ano.
