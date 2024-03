(Foto: Reprodução "X" Seleção Uruguaia)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Uruguai enfrenta a Costa do Marfim nesta terça-feira (26), em um amistoso internacional no Estádio Félix-Bollaert, em Lens, na França. A partida está marcada para começar às 16h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Star+.

Durante a Data Fifa, o Uruguai empatou com o País Basco, enquanto a Costa do Marfim ficou em igualdade com Benin.

Bielsa é o treinador da seleção uruguaia (Foto: Reprodução "X" Seleção Uruguaia)

✅ FICHA TÉCNICA

Costa do Marfim x Uruguai - Amistoso

🗓️ Data e horário: terça-feira, 26 de março de 2024, às 16h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Félix-Bollaert, em Lens, na França.

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COSTA DO MARFIM (Técnico: Emerse Faé)

Yahia Fofana; Wilfried Singo, Ousmane Diomande, Willy Boly e Ismael Diallo; Franck Kessié, Jean Michael Seri e Jéremie Boga; Max Gradel, Simon Adingra e Jean-Philippe Krasso

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa.)

Franco Israel; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Bruno Méndez e Matías Viña (Sebastián Cáceres); Ugarte, Valverde, Nicolás De La Cruz e Arrascaeta; Canobbio (Facundo Torres) e Luciano Rodríguez