Palmeiras se beneficia com Endrick titular da Seleção, mas também se preocupa com semifinal

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 25/03/2024 - 13:48 • São Paulo

O Brasil enfrenta a Espanha nesta terça-feira (26), em amistoso no Santiago Bernabéu, e a expectativa de todos os torcedores do Palmeiras para o jogo mora na possibilidade do menino Endrick ser titular do ataque da Seleção Brasileira, mas isso também pode ter as suas consequências para Abel Ferreira.

Após o gol que garantiu a vitória sobre a Inglaterra, a joia de 17 anos ganhou elogios do técnico Dorival Júnior, que deu indícios de que vai mexer na equipe titular para o duelo diante da Espanha.

Mas ao mesmo tempo que a titularidade de Endrick pode ser muito boa para o Palmeiras, uma vez que o clube pode faturar mais uma boa quantia em dinheiro, já que está previsto em contrato que caso Endrick seja titular da Seleção, os cofres do Verdão receberiam mais uma quantia por parte do Real Madrid, sua titularidade diante do Novorizontino fica ameaçada pelo desgaste físico.

Leila Pereira vai disponibilizar o seu avião para que os jogadores do Palmeiras retornem da Europa com o máximo de conforto e inclusive deve colocar um fisioterapeuta na aeronave para ajudar na recuperação muscular dos atletas que foram convocados.

Porém, caso Endrick atue mais de 45 minutos diante da Espanha, talvez Abel tenha problemas pra escalá-lo como titular dois dias depois no Allianz Parque, na semifinal do Paulista. Assim como Murilo e Richard Rios, dupla que também pode atuar nesta terça-feira, defendendo o Brasil e a Colômbia, respectivamente.

Os valores que o Palmeiras ganha a cada partida de Endrick como titular da Seleção Brasileira são mantidos em sigilo pelo staff do atleta e pelo alviverde imponente.