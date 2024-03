Vini Jr rasga elogios para Endrick e confia na volta da Seleção Brasileira ao topo do futebol

Vini Jr exaltou Endrick após primeiro gol do atacante do Palmeiras na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 13:29 • Madri (ESP)

Em uma coletiva emocionante e permeada pela questão do racismo sofrido por Vini Jr na Espanha, o atacante também comemorou a parceria com Endrick na Seleção Brasileira. Nos próximos meses, o jogador do Palmeiras se junta ao Real Madrid e recebeu um recado do camisa sete.

- Muito feliz de ver o Endrick fazendo seu primeiro gol na Seleção. Encontrei com ele quando tinha 15 anos. Ele tinha os mesmos sonhos que tem hoje, ser feliz, fazer grandes coisas no futebol. Ele vem amadurecendo e está fazendo tantas coisas aos 17 anos. Espero que ele possa seguir no caminho certo, escutar as pessoas mais experientes, assim como aconteceu comigo. É sempre importante você ter essa tranquilidade, porque é o maior clube do mundo, onde tem muitas pressão. Que ele possa fazer tudo de melhor, pois se ele estiver bem, eu estarei bem. Vou estar aqui para ajudá-lo em tudo.

O atleta também comentou sobre a juventude do elenco montado por Dorival Junior para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Vini Jr afirmou que essa mescla é positiva e que quer ver o Brasil de volta ao topo.

- É uma Seleção muito maneira, pois tem vários jovens. Alguns joguei junto na base. Quando você joga com seus amigos, é importante, pois você está com pessoas que você ama. Tem o João Gomes, que sempre acompanhei. O Danilo, que é o mias velho da equipe, é muito brincalhão. É importante quando o Ney vem, o Casemiro, Marquinhos, eles dão essa liberdade para a gente. Converso com todos e exponho o que eu penso. É o que faço com Endrick e com outros jovens que estão aqui para somar. E que a gente possa seguir evoluindo. Temos até 2026 para evoluir e levar o Brasil ao topo de volta.

Nesta terça-feira (26), o Brasil encara a Espanha em um dos últimos compromissos antes do início da Copa América. Em junho, a equipe também tem um amistoso marcado contra o México.