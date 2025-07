Com Maicon em campo, Coritiba supera média histórica de aproveitamento para o acesso

Desde que assumiu a titularidade na zaga do Coritiba, Maicon tem sido peça-chave na campanha da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o experiente defensor em campo, o Coxa acumula sete partidas consecutivas sem derrota e ostenta a melhor defesa da competição, com apenas seis gols sofridos em 14 rodadas.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Isso é fruto da confiança do elenco e de muito trabalho coletivo. Temos uma equipe comprometida na marcação, começando desde os atacantes. Fico feliz em contribuir com minha experiência para manter essa consistência defensiva - destacou o zagueiro, que vive sua maior sequência de jogos desde que chegou ao clube, em janeiro.

Até a 14ª rodada, o Coritiba apresenta um aproveitamento geral de 64%. Com Maicon em campo, esse índice sobe para 77,7%: foram nove jogos e 21 pontos conquistados. Como comparação, a média de aproveitamento das equipes que conquistaram o acesso nas últimas cinco edições da Série B variou entre 53,5% (em 2020) e 59,6% (em 2024).

continua após a publicidade

O desempenho supera não apenas o de times que subiram, mas também os dos campeões recentes da Série B: Chapecoense (64% em 2020), Botafogo (61,4% em 2021), Cruzeiro (68,4% em 2022), Vitória (63,2% em 2023) e Santos (59,6% em 2024).

Outro destaque é o desempenho defensivo em junho, com Maicon entre os titulares. Ao longo do mês, o Coritiba não sofreu gols. Após vencer o clássico Athletiba na última rodada, o time também superou o Cuiabá por 2 a 0 e empatou sem gols com Atlético- GO e Botafogo-SP.

continua após a publicidade

- Esses números mostram que estamos no caminho certo, mas também aumentam nossa responsabilidade. A Série B é muito equilibrada e cada ponto conta. Vamos seguir focados em manter essa regularidade e buscar evolução a cada rodada - completou o camisa 3, que disputa sua primeira Série B e segue invicto na competição.

Para confirmar a boa fase, o Coritiba recebe o Volta Redonda na próxima sexta-feira (04), às 19h, no Couto Pereira. Com 27 pontos, o Coxa ocupa a segunda colocação, apenas dois atrás do líder Goiás.

- Estamos vivendo uma grande fase, mas não podemos nos empolgar nem nos acomodar. Sabemos que ainda temos muitos pontos a melhorar e falamos disso constantemente. A próxima rodada será mais um desafio. Eles também vêm de vitória, mas, jogando em casa e com o apoio da nossa torcida, temos que buscar os três pontos para seguir firmes na parte de cima da tabela - finalizou Maicon.