Coritiba x Remo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Em confronto direto, Coritiba e Remo se enfrentam no sábado (23), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo da 23ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Rede TV (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Coxa reassumiu a liderança, com 42 pontos, um ponto acima do Goiás, enquanto o Azulino ocupa a quinta posição, com 34 pontos, dois abaixo do Novorizontino, que abre o G-4.

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 2 a 1 contra o Novorizontino, fora de casa, e está invicto há cinco jogos, com duas vitórias e três empates. Por outro lado, o Coxa não vence no Couto Pereira há três partidas, com uma derrota e dois empates seguidos. O último revés foi a goleada por 5 a 2 para o Paysandu, em 19 de julho, pela 17ª rodada.

O treinador Mozart tem o retorno do lateral Zeca, que cumpriu suspensão, e disputa o retorno com Tiago Cóser, zagueiro que jogou improvisado pela direita na última partida. Já o atacante Iury Castilho está suspenso, enquanto o recém-contratado Rodrigo Rodrigues foi relacionado.

O Remo empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP, no Mangueirão, e desperdiçou a chance de entrar no G-4 novamente. Fora de casa, o Azulino não perde há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates - a última derrota foi por 2 a 1 para o Athletico, pela 12ª rodada, em 14 de junho.

Para o jogo, o pressionado técnico António Oliveira tem a baixa do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Segundona com 10 gols, suspenso pela segunda vez nos últimos três jogos. Janderson deve ser o substituto, mas PH Gama pode ser uma alternativa para preencher o meio-campo.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Remo pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X REMO

23ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (23), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Rede TV (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca (Tiago Cóser), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Dellatorre.

REMO (Técnico: Antônio Oliveira)

Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinicius, Jaderson e Marrony (Régis); Nicolás Ferreira, Davó e Janderson (PH Gama).