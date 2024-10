Coritiba e CRB se enfrentam nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro Série B (Foto: Francisco Cedrim/AscomCRB)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 06:54 • Curitiba (PR)

Na luta para fugir da zona de rebaixamento, o CRB visita o Coritiba, nesta segunda-feira (28), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. As equipes entram em campo, às 18h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto será transmitido pelo Premiere e no Canal GOAT.

A uma posição do Z4, o CRB está empatado com o Botafogo-SP, que está na 17ª posição, mas tem a vantagem no saldo de gols. Ambos as equipes estão com 36 pontos após 33 partidas disputadas. Já a situação do Coritiba é "confortável". O clube paranaense está no meio da tabela, na 10ª colocação, com 47 pontos e sem riscos de cair.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CRB

34ª RODADA - SÉRIE B - CAMPEONATO BRASILEIRO



📆 Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro de 2024, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Canal GOAT e Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Raphael Carlos De Almeida Tavares Dos Reis (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes De Sá (RJ)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

CORITIBA (Técnico: Jorginho )

Pedro Morisco; Natanael, Mauricio Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado.



CRB (Técnico: Hélio dos Santos)

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Willian Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê (Chay); Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Coritiba e CRB se enfrentam nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro Série B (Foto: Itawi Albuquerque/Estadão Conteúdo)

