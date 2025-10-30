Coritiba e CRB se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 35ª rodada da Série B. O jogo será transmitido ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Coxa segue na liderança isolada, com 60 pontos, cinco pontos acima do quinto colocado Novorizontino, enquanto o Galo da Praia está na oitava posição, com 51 pontos, a quatro pontos do Goiás, último time dentro do G-4.

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 1 a 0 contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e encerrou a sequência de dois jogos sem vencer, com uma derrota e um empate. Em casa, o Coxa não perde desde o 2 a 0 para o Criciúma, em 25 de setembro, pela 28ª rodada - teve dois triunfos e uma igualdade no período.

O treinador Mozart tem os retornos do zagueiro Tiago Cóser, do lateral-esquerdo Bruno Melo e do atacante Clayson, que estavam suspensos - apenas o primeiro deve iniciar a partida. Já o zagueiro Maicon, o volante Sebastián Gómez e o centroavante Dellatorre cumprem suspensão.

O CRB venceu o Atlético-GO por 2 a 1, no Rei Pelé, e está invicto há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Fora de casa, contudo, o Galo da Praia venceu a última vez em 18 de agosto, no 1 a 0 diante do Volta Redonda, pela 22ª rodada.

Para o jogo, o técnico Eduardo Barroca não tem o zagueiro Fábio Alemão, suspenso, e só deve fazer uma mudança. Luís Segovia entra na zaga.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CRB

35ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sexta-feira (31), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

🖥️ VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva, Tiago Cóser, Jacy e Zeca; Wallisson, Filipe Machado (Carlos de Pena) e Josué; Lucas Ronier, Vini Paulista e Gustavo Coutinho.

CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Luís Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.