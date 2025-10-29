menu hamburguer
Futebol Nacional

Coritiba x CRB: Couto Pereira terá público reduzido por show

Banda internacional se apresenta no estádio na próxima semana

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 29/10/2025
13:00
Torcida Coritiba Couto Pereira
imagem cameraNo Couto Pereira, Coritiba tem a melhor média de público da Série B. Foto: Luís Lisbôa/Coritiba
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Coritiba terá capacidade reduzida no Couto Pereira para o próximo jogo da Série B. O Coxa recebe o CRB na sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Coritiba: 98.78%

(Foto: Dido Henrique/Coritiba)

O setor "Curva da Mauá" ficará fechado e não terá ingressos disponibilizados. O check-in para os sócios também não será aberto.

O motivo é a preparação para o show da banda norte-americana Linkin Park. O evento internacional está marcado para a quarta-feira (5) da semana que vem, mas a organização já iniciou os trabalhos de montagem no Couto Pereira.

Dessa forma, o estádio ficará disponível para menos de 30 mil pessoas no jogo. Vale lembrar que, no ano passado, a torcida viveu cenário semelhante justamente contra o CRB.

As diferenças foram na atração (Bruno Mars) e nos setores fechados totalmente ou parcialmente (Curva Mauá e Renato Follador Júnior). A capacidade para aquela partida foi ainda menor: 20 mil.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

A capacidade atual do Couto Pereira é de 38.807 torcedores, de acordo com os laudos da Federação Paranaense de Futebol (FPF). A média de público do Coritiba na Série B está em 21.661 pagantes em 17 jogos, a maior da competição.

Nota oficial do Coritiba por público reduzido

Setor Curva da Mauá ficará fechado e reduz público de Coritiba x CRB, pela Série B. Foto: Gustavo Oliveira/Coritiba
"O Coritiba informa que, na partida diante do CRB, na sexta-feira (31), estará instalada parte do palco do show da banda Linkin Park, agendado com grande antecedência.

A montagem do palco impactará apenas o setor da Curva da Mauá, onde não haverá check-in nem comercialização de ingressos".

Top-5 públicos do Coritiba na Série B em 2025 (pagantes)

  • Coritiba 0x0 Athletico: 36.393
  • Coritiba 0x0 Remo: 33.679
  • Coritiba 0x0 Goiás: 30.332
  • Coritiba 0x0 Vila Nova: 25.651
  • Coritiba 0x0 Goiás: 23.449

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 60 pontos, cinco pontos a mais que o Novorizontino, quinto colocado. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 98,9% de chance de acesso à Série A e 67,2% de conquistar o título.

Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sem data e horário confirmados, Couto Pereira

