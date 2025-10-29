Coritiba x CRB: Couto Pereira terá público reduzido por show
Banda internacional se apresenta no estádio na próxima semana
O Coritiba terá capacidade reduzida no Couto Pereira para o próximo jogo da Série B. O Coxa recebe o CRB na sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada.
O setor "Curva da Mauá" ficará fechado e não terá ingressos disponibilizados. O check-in para os sócios também não será aberto.
O motivo é a preparação para o show da banda norte-americana Linkin Park. O evento internacional está marcado para a quarta-feira (5) da semana que vem, mas a organização já iniciou os trabalhos de montagem no Couto Pereira.
Dessa forma, o estádio ficará disponível para menos de 30 mil pessoas no jogo. Vale lembrar que, no ano passado, a torcida viveu cenário semelhante justamente contra o CRB.
As diferenças foram na atração (Bruno Mars) e nos setores fechados totalmente ou parcialmente (Curva Mauá e Renato Follador Júnior). A capacidade para aquela partida foi ainda menor: 20 mil.
A capacidade atual do Couto Pereira é de 38.807 torcedores, de acordo com os laudos da Federação Paranaense de Futebol (FPF). A média de público do Coritiba na Série B está em 21.661 pagantes em 17 jogos, a maior da competição.
Nota oficial do Coritiba por público reduzido
"O Coritiba informa que, na partida diante do CRB, na sexta-feira (31), estará instalada parte do palco do show da banda Linkin Park, agendado com grande antecedência.
A montagem do palco impactará apenas o setor da Curva da Mauá, onde não haverá check-in nem comercialização de ingressos".
Top-5 públicos do Coritiba na Série B em 2025 (pagantes)
- Coritiba 0x0 Athletico: 36.393
- Coritiba 0x0 Remo: 33.679
- Coritiba 0x0 Goiás: 30.332
- Coritiba 0x0 Vila Nova: 25.651
- Coritiba 0x0 Goiás: 23.449
Coritiba na Série B
O Coritiba é o líder da Série B, com 60 pontos, cinco pontos a mais que o Novorizontino, quinto colocado. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 98,9% de chance de acesso à Série A e 67,2% de conquistar o título.
Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira
Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu
Coritiba x Athletic-MG: sem data e horário confirmados, Couto Pereira
